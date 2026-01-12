Этим летом Латвия впервые станет площадкой для проведения крупнейшего в мире фестиваля, посвященного тромбону, — Международного фестиваля тромбонистов. Это наиболее авторитетное мировое событие в данной области, которое каждый год проходит в новой стране. В 2026 году фестиваль впервые состоится в Восточной Европе. По словам организаторов, он может стать самым масштабным мероприятием в Латвии, когда-либо посвященным одному музыкальному инструменту.

Фестиваль пройдет с 29 июля по 1 августа и объединит более 500 тромбонистов, преподавателей, композиторов и представителей музыкальной индустрии со всего мира.

Основными площадками станут Дом Латвийского общества в Риге и Латвийская музыкальная академия им. Язепса Витола. Ряд концертов также запланирован в Рижском Домском соборе.

В фестивальной программе заявлено участие артистов и композиторов международного уровня, среди которых шведский тромбонист Кристиан Линдберг, нидерландский композитор и дирижер Йохан де Мей, а также другие известные солисты, педагоги и джазовые исполнители. Состав участников будет расширяться с учетом графиков ведущих мировых оркестров.

Свое участие подтвердили и латвийские профессиональные коллективы, в том числе Лиепайский симфонический оркестр, биг-бенд Латвийского радио и оркестр Земессардзе Латвийской Республики.

Программа фестиваля включает гала-концерты с участием симфонического, духового оркестров и биг-бэнда, камерные концерты, мастер-классы для студентов и профессионалов, международные конкурсы в сольных, ансамблевых и джазовых номинациях, а также выставки музыкальных инструментов.

Некоторые мероприятия будут открыты для широкой публики.