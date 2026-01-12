Baltijas balss logotype
«Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое 2 1632

Наша Латвия
Дата публикации: 12.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
ФОТО: Unsplash

Средняя рыночная цена электроэнергии в Латвии на прошлой неделе увеличилась вдвое и достигла 149,49 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили агентству LETA в АО «Latvenergo».

В Литве средняя цена электроэнергии выросла в 2,1 раза и, как и в Латвии, составила 149,49 евро за МВт·ч, тогда как в Эстонии средняя цена электроэнергии была 147,07 евро за МВт·ч, что также является двукратным ростом.

Системная цена «Nord Pool» увеличилась до 103,26 евро за МВт·ч, что на 63% больше, чем неделей ранее.

На прошлой неделе, по мере дальнейшего снижения температуры воздуха, потребление электроэнергии в Северном регионе и странах Балтии достигло наивысшего уровня за последние годы. Под влиянием высокого потребления и более низкой выработки ветровых электростанций оптовые цены на электроэнергию значительно выросли.

Высокий уровень цен сформировался во всём регионе из-за высокого спроса и в отдельные дни недели ограничивал возможности экспорта, в том числе в Финляндии.

Рост цен был обусловлен снижением выработки ветровых электростанций в регионе «Nord Pool» на 17% и в странах Балтии — на 45%. В то же время в Северных странах продолжала расти доступность атомных электростанций (АЭС), которая увеличилась на три процентных пункта и достигла 97%.

Потребление электроэнергии в регионе «Nord Pool» составило 11 300 гигаватт-часов (ГВт·ч), а объёмы производства электроэнергии — 11 636 ГВт·ч.

Общее потребление электроэнергии в странах Балтии выросло на 19% и составило 691 ГВт·ч. В Латвии объём потреблённой электроэнергии был на 17% выше, чем неделей ранее, — 165 ГВт·ч. В Эстонии потребление увеличилось на 10% и достигло 209 ГВт·ч. В Литве было потреблено 316 ГВт·ч электроэнергии, что на 26% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Производство электроэнергии в странах Балтии выросло на 22%, и в общей сложности было произведено 463 ГВт·ч. В Латвии выработка электроэнергии была на 95% выше по сравнению с предыдущей неделей — 166 ГВт·ч. В Эстонии производство увеличилось вдвое и составило 129 ГВт·ч. В то же время в Литве производство электроэнергии сократилось на 27% — до 167 ГВт·ч.

На прошлой неделе соотношение производства к потреблению в Латвии составило 101%, в Эстонии — 62%, а в Литве — 53%. В странах Балтии было произведено 67% от объёма электроэнергии, потреблённой в регионе.

Оставить комментарий

(2)
  • S
    SIFON
    13-го января

    А, что вы хотели ? За, что боролись, на то и напоролись !

    11
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    13-го января

    Ну кто там громче всех кричал, что бы отключиться от Российского электричества? Год прошёл, полёт нормальный?

    21
    1

