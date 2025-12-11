Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс обещает переработать предложенный план по охране природы на морских охраняемых территориях, сообщила агентству ЛЕТА советник министра по вопросам коммуникации Сабине Спурке.

С учетом высказанных вовлеченными сторонами, в том числе рыбаками и представителями водного спорта, мнений по включенным в план охраны природы предложениям для охраняемых морских территорий и правилам их охраны и использования, общественное обсуждение плана приостановлено.

В связи с этим предложения нынешнего плана охраны природы не получат дальнейшего продвижения, и работа над разработкой плана будет продолжена.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Лимбажском краевом самоуправлении, в состоявшемся в Салацгриве общественном обсуждении плана по охране природы приняли участие руководство самоуправления Лимбажского края, местные жители, прибрежные рыбаки и другие желающие. Многие пришли, чтобы выразить обеспокоенность тем, как планируемые ограничения могут повлиять на их повседневную деятельность и жизнь.

Рыбак из Куйвижи Янис Круминьш подчеркнул, что новый план грозит уничтожением прибрежного рыболовства. "Если примут план охраны моря, это нанесет значительный ущерб всем рыбакам, потому что во всех наиболее активных местах рыбной ловли находятся эти заказники, и мы в принципе больше не сможем ловить рыбу", - объяснил он, добавив, что в случае вступления ограничений в силу придется значительно дальше транспортировать от привычных мест все лодки и крупные орудия лова, что, по его мнению, непрактично.

Представители рыбацкой общины отметили, что такой план представляет угрозу многолетним традициям местной общины. У многих ремесло рыболовства передается из поколения в поколение, и новые заповедные зоны означают не только потерю доходов для многих жителей, но и исчезновение культуры и образа жизни края.

Общество "Mazjūras zvejnieki" призвало помочь сохранить людям доступ к морю и национальное богатство Латвии - прибрежное рыболовство. До 18 декабря оно предлагает направлять письма в Управление охраны природы (УОП) с возражениями против включения в будущий план по охране морских территорий любых запретных зон для прибрежного рыболовства, а также ограничения отдыха на воде для плавсредств, включая моторные и управляемые ветром суда.

Общество поясняет, что в сотрудничестве с Институтом гидроэкологии и институтом BIOR на большей части побережья УОП планирует установить сезонный заповедник с 15 марта по 31 августа, запретив любые действия, включая прибрежную рыбалку, парусное плавание, вейкборд и любую подобную активность на воде. Основной причиной запрета называют большое количество гнездящихся в этот период птиц. "Как им вредят рыбаки, парусники и лыжники? Четкого ответа нет. Это не исследовалось. Но птиц якобы надо беречь, потому что из-за изменения климата их число здесь растет и мешать им нельзя", - отмечает общество в своем призыве.

Общество "Mazjūras zvejnieki" приглашает всех желающих принять участие в следующем общественном обсуждении будущего природоохранного плана, которое состоится 16 декабря в 13:00 в Колкском доме ливов.

Как сообщалось, в начале декабря в офисе УОП в Салацгриве прошло общественное обсуждение плана охраны природы на охраняемых морских территориях.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель проекта УОП "Life Reef" Илзе Сабуле, задача природоохранного плана заключается в согласовании интересов охраны природы и хозяйственной деятельности с сохранением природных ценностей и учетом возможностей для беспрепятственного развития.