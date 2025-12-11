Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рыбаки добились паузы: министр вернул природоохранный план на доработку 2 432

Политика
Дата публикации: 11.12.2025
LETA
Изображение к статье: Рыбаки добились паузы: министр вернул природоохранный план на доработку
ФОТО: Unsplash

Министр умного управления и регионального развития Раймонд Чударс обещает переработать предложенный план по охране природы на морских охраняемых территориях, сообщила агентству ЛЕТА советник министра по вопросам коммуникации Сабине Спурке.

С учетом высказанных вовлеченными сторонами, в том числе рыбаками и представителями водного спорта, мнений по включенным в план охраны природы предложениям для охраняемых морских территорий и правилам их охраны и использования, общественное обсуждение плана приостановлено.

В связи с этим предложения нынешнего плана охраны природы не получат дальнейшего продвижения, и работа над разработкой плана будет продолжена.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Лимбажском краевом самоуправлении, в состоявшемся в Салацгриве общественном обсуждении плана по охране природы приняли участие руководство самоуправления Лимбажского края, местные жители, прибрежные рыбаки и другие желающие. Многие пришли, чтобы выразить обеспокоенность тем, как планируемые ограничения могут повлиять на их повседневную деятельность и жизнь.

Рыбак из Куйвижи Янис Круминьш подчеркнул, что новый план грозит уничтожением прибрежного рыболовства. "Если примут план охраны моря, это нанесет значительный ущерб всем рыбакам, потому что во всех наиболее активных местах рыбной ловли находятся эти заказники, и мы в принципе больше не сможем ловить рыбу", - объяснил он, добавив, что в случае вступления ограничений в силу придется значительно дальше транспортировать от привычных мест все лодки и крупные орудия лова, что, по его мнению, непрактично.

Представители рыбацкой общины отметили, что такой план представляет угрозу многолетним традициям местной общины. У многих ремесло рыболовства передается из поколения в поколение, и новые заповедные зоны означают не только потерю доходов для многих жителей, но и исчезновение культуры и образа жизни края.

Общество "Mazjūras zvejnieki" призвало помочь сохранить людям доступ к морю и национальное богатство Латвии - прибрежное рыболовство. До 18 декабря оно предлагает направлять письма в Управление охраны природы (УОП) с возражениями против включения в будущий план по охране морских территорий любых запретных зон для прибрежного рыболовства, а также ограничения отдыха на воде для плавсредств, включая моторные и управляемые ветром суда.

Общество поясняет, что в сотрудничестве с Институтом гидроэкологии и институтом BIOR на большей части побережья УОП планирует установить сезонный заповедник с 15 марта по 31 августа, запретив любые действия, включая прибрежную рыбалку, парусное плавание, вейкборд и любую подобную активность на воде. Основной причиной запрета называют большое количество гнездящихся в этот период птиц. "Как им вредят рыбаки, парусники и лыжники? Четкого ответа нет. Это не исследовалось. Но птиц якобы надо беречь, потому что из-за изменения климата их число здесь растет и мешать им нельзя", - отмечает общество в своем призыве.

Общество "Mazjūras zvejnieki" приглашает всех желающих принять участие в следующем общественном обсуждении будущего природоохранного плана, которое состоится 16 декабря в 13:00 в Колкском доме ливов.

Как сообщалось, в начале декабря в офисе УОП в Салацгриве прошло общественное обсуждение плана охраны природы на охраняемых морских территориях.

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель проекта УОП "Life Reef" Илзе Сабуле, задача природоохранного плана заключается в согласовании интересов охраны природы и хозяйственной деятельности с сохранением природных ценностей и учетом возможностей для беспрепятственного развития.

Читайте нас также:
#природа #рыбаки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
3
0
0
1

Оставить комментарий

(2)
  • lo gos
    lo gos
    11-го декабря

    Заповедник нужен, а эти латышские рыбаки только мешают. Чем меньше людей, тем больше кислорода для природы.

    8
    5
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го декабря

    Да бюрократам тьфу на этих рыбаков. Сбацают заповедники, посадят кучу бюрократов и бездельников изображать работу. С фондов евросовка за (на) зелёность будет капать бабло на это. Наши мелкие бюрократии в зубах заискивающе принесут бюрократам жирнее, европейским, плюсик и отчётность что какие мы хорошие и прогрессивные.

    11
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Инициатива, призывающая высылать нелояльных из Латвии, передана комиссии
Изображение к статье: Ринкевич: участие Польши в саммите G20 укрепит голос Балтийского региона
Изображение к статье: «Прошел год, но ничего не выполнено!»
Изображение к статье: В Сейме отбили попытку Нацобъединения демонтировать рельсы в направлении России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных
Изображение к статье: Какие задачи важно выполнить каждому знаку Зодиака до завершения 2025 года
Люблю!
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией
Спорт
Изображение к статье: «flydubai» запускает прямые рейсы из Риги в Дубай
Бизнес
1
Изображение к статье: Курземский скландраусис вошел в пятерку наименее популярных блюд мира. Что на первом месте?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Полиция Венгрии рекомендует выдвинуть обвинение против мэра Будапешта за организацию прайда
В мире
Изображение к статье: ЕС введет единые нормы благополучия для кошек и собак
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео