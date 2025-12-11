Недавно коллеги из службы новостей Латвийского ТВ обобщили информацию о самых длинных очередях на получение медицинских услуг по квотам, то есть за госсчет. Итог получился удручающий!

А годы летят...

В Латвии есть услуги здравоохранения, на которые в отдельных медучреждениях приходится ждать не дни и месяцы, а годы, причем таких медучреждений с рекордно долгим ожиданием - 12", – сообщила служба новостей Латвийского ТВ. Данные Национальной службы здоровья показывают, что самые длинные очереди – на протезирование коленных и тазобедренных суставов.

Так, чтобы попасть в Мадонскую больницу на динамическое наблюдение после эндопротезирования коленного сустава в очереди, нужно ждать 396 недель, или более 7 лет и 7 месяцев. В среднем по стране эту услугу приходится ждать 4 года.

На эндопротезирование самого коленного сустава сейчас в очереди ждут 5346 пациентов, это наибольшее количество ожидающих. В среднем, чтобы получить эту операцию в одной из девяти больниц, которые ее проводят, нужно ждать два года и месяц.

Латвийское ТВ обобщило и учреждения, где нужно дольше всего ждать оплаченного государством обследования, но это не означает, что в других местах его нельзя было бы получить и раньше.

В лидерах – электромиография, которой оценивают здоровье мышц и нервов. Если необходимо получить такую услугу в Центре здоровья «Aura-R» в Риге, то следует считаться — если в среднем по стране это обследование приходится ждать полтора года, то в этом центре более 12 лет. Но, например, в Даугавпилсе это обследование приходится ждать меньше года.

Аналогично нескольким обследованиям УЗИ и доплерографии сосудов головы и шеи в Рижской 1-й больнице. В среднем по стране на эти оплачиваемые государством обследования приходится ждать около полугода, а в Рижской 1-й больнице — 3 года и 8 месяцев.

А как долго приходится ждать, чтобы попасть по квоте к врачу-специалисту?

Дольше всего приходится ждать в очереди к ревматологу и гастроэнтерологу — в среднем на оплаченный государством визит 8-9 месяцев, а, например, в Рижской 1-й больнице и центре здоровья «Aura-R» в Риге — более 4 лет.

Достаточно долго во многих регионах приходится ждать и в очереди к кардиологу, аллергологу и эндокринологу.

Чуда не будет

Чудес не бывает и с учетом того, что в бюджете-2026 сфера здравоохранения не получила дополнительно даже трети от требуемых средств, очереди будут только расти. Впрочем, определенные надежды представители минздрава возлагают на систему электронного здоровья, то есть на дигитализацию данных в системе здравоохранения. Вчера депутатов комиссии Сейма по социальным делам как раз и познакомили с предлагаемыми электронными решениями.

Так впредь все направления к врачам-специалистам семейные доктора смогут выписать только в электронном виде — это сделает систему направления к врачам более удобным (пациентам не нужно будет специально ездить в поликлинику за бумажным направлением), а главное — позволит исключить дублирование записей к врачам. Ведь сегодня, зачастую, пациенты записываются по несколько раз к одним и тем же специалистам и все в рамках квот. В результате другие пациенты не могут быстро попасть к врачу, а квоты, между тем, заканчиваются.

Чтобы повысить качество медуслуг и облегчить работу медикам, система э-здоровья накапливает все больше данных. Так в системе уже собрано 1 миллион электронных больничных листов, 15 миллионов электронных рецептов, 1,7 миллионов данных визуальной диагностики (УЗИ, рентген, флюрография и т. п.), 4,7 миллионов результатов лабораторных исследований.

Это все, конечно, замечательно, но опять-таки без дополнительных ассигнований увеличить квоты, то бишь доступность медуслуг за госсчет, не удастся, а только за счет электронных решений очень существенно уменьшить очереди тоже едва ли возможно.