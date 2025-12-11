Baltijas balss logotype
В Марокко при обрушении двух зданий погибли 22 человека 0 152

В мире
Дата публикации: 11.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Марокко при обрушении двух зданий погибли 22 человека

В марокканском городе Фес в ночь на среду обрушились два соседних четырёхэтажных здания, в результате чего погибли 22 человека, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AP.

По данным государственного агентства MAP, в этих зданиях проживали восемь семей.

В результате катастрофы были ранены 16 человек, которых доставили в больницу. Район был эвакуирован, продолжаются поисково-спасательные работы, сообщили власти.

Причина обрушения пока неизвестна, также неизвестно точное число пропавших без вести. Начато расследование.

Как сообщает MAP, оба здания были построены в 2006 году в рамках инициативы «Город без трущоб».

Фес — третий по величине город Марокко, наиболее известный своей старой частью, окружённой стенами, с множеством средневековых рынков. В городе также расположен один из беднейших городских центров страны с устаревшей инфраструктурой.

В мае этого года в Фесе уже произошла трагедия — обрушилось здание, подлежащее эвакуации: тогда погибли 10 человек и были ранены семеро.

В Марокко часто нарушаются строительные нормы, особенно в старых городах. Хотя здания, рухнувшие в среду, были построены по нормативам, к ним были пристроены дополнительные этажи.

#катастрофа #ЧП #эвакуация #Марокко
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
