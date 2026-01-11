Многие поливитамины содержат витамины группы B, которые играют определенную роль в выработке энергии и работе мозга.

Многие люди принимают мультивитамины ежедневно, но результата не видят. Причина может быть не в качестве добавки, а в одной распространенной ошибке, которая мешает усвоению полезных веществ. Когда именно лучше всего принимать мультивитамины, рассказывает сайт Verywell health.

Что стоит знать

Утро может быть самым эффективным временем для приема поливитаминов, поскольку утреннее сочетание с пищей способствует лучшему усвоению.

В журнале Nutrients говорится, когда вы принимаете мультивитамины во время завтрака, то жирорастворимые витамины, такие как A, D, E и K, имеют больше шансов правильно усваиваться. Для растворения этих питательных веществ и эффективного попадания в кровоток нужен пищевой жир.

Многие поливитамины содержат витамины группы B, которые играют определенную роль в выработке энергии и работе мозга. Их прием в начале дня соответствует типичным режимам бодрствования. Это помогает избежать гиперактивности или беспокойства, которые могут затруднить засыпание, если принимать их незадолго до сна.

Избегайте приема натощак и вечером

Дискомфорт в пищеварении является распространенной причиной, почему люди прекращают принимать поливитамины.

По данным в журнале Molecules, витаминные добавки, содержащие минералы, такие как цинк или железо чаще вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, если их принимать поздно днем, без еды.

Даже небольшой прием пищи или перекус может помочь желудку снять стресс и активировать пищеварительные процессы, которые помогают организму усваивать питательные вещества поливитаминов.

К тому же вечером тоже стоит избегать приема таких витаминов, ведь пищеварение естественным образом замедляется и добавки могут увеличить риск изжоги. Кроме того, многие поливитамины содержат витамины группы B, которые поддерживают бдительность и энергетический обмен.

Факторы, которые следует учитывать

Некоторые виды мультивитаминов содержат только основные витамины и минералы, тогда как другие включают травы, пробиотики или омега-3 жирные кислоты (часто полученные из рыбьего жира).

Оптимальное время приема часто зависит от того, что входит в состав конкретной добавки. Некоторые виды включают: