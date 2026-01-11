Норвежский Нобелевский институт прокомментировал ситуацию с премией мира, после того как Мария Корина Мачадо заявила, что хочет отдать ее Дональду Трампу. Премия не может быть разделена или передана другим лицам.

Организация, отвечающая за присуждение Нобелевской премии мира, опровергла утверждения, что лидер венесуэльской оппозиции, лауреат Мария Корина Мачадо может передать свою награду президенту США Дональду Трампу. Соответствующее заявление размещено на сайте Норвежского Нобелевского института в пятницу, 9 января.

"В Норвежский Нобелевский комитет и Норвежский Нобелевский институт поступает множество обращений с просьбой прокомментировать вопрос о постоянстве статуса лауреата Нобелевской премии мира. Факты ясны и хорошо известны", - указали там. "После объявления о присуждении Нобелевской премии она не может быть отозвана, разделена или передана другим лицам. Решение - окончательное и остается в силе навсегда", - подчеркнули в институте.

"Безусловно хотим отдать ее Трампу"

Ранее Мачадо заявила, что хотела бы передать премию Трампу или разделить ее с президентом США, который курировал операциюпо захвату экс-правителя Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я, конечно, хотела бы лично сказать ему, что мы, венесуэльский народ, потому что это награда венесуэльского народа, - безусловно хотим отдать ее ему и поделиться с ним, - сказала Мачадо 5 января ведущему Fox News Шону Хэннити. - То, что он (Трамп. - Ред.) сделал, является историческим. Это огромный шаг к демократическим преобразованиям", - добавила она.

Мачадо посвятила премию Трампу, а также народу Венесуэлы, вскоре после того, как о награде было объявлено.

Трамп поддерживает Делси Родригес

Заявление 5 января прозвучало после того, как Трамп публично отверг идею назначения Мачадо временным лидером Венесуэлы. По данным газеты The Washington Post (WP), это произошло из-за того, что Мачадо не уступила Трампу Нобелевскую премию мира. "Если бы она отказалась и сказала: "Я не могу принять ее, потому что она принадлежит Дональду Трампу", она бы сегодня была президентом Венесуэлы", - сказал источник WP.

Пока глава Белого дома поддерживает исполняющую обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая занимала пост вице-президента при Мадуро, уточнило агентство AP.

Операция США в Венесуэле и захват Мадуро

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены подразделением американского спецназа "Дельта" в рамках военной операции "Абсолютная решимость" 3 января. Их вывезли из Венесуэлы сначала на базу ВМС США в Гуантанамо, а позже в Нью-Йорк, где 5 января прошло первое судебное заседание с участием свергнутого правителя.

Власти США предъявили Мадуро официальные обвинения в "наркотерроризме", хранении оружия и торговле венесуэльскими дипломатическими паспортами. В частности, политика обвиняют в том, что он возглавлял преступную группировку Cartel de los Soles, ранее объявленную в США террористической, а также в том, что он вместе с женой, сыном и соратниками участвовал в сговоре с колумбийскими группировками, которые занимаются производством и транспортировкой кокаина. Мадуро эти обвинения отрицает, называя их прикрытием для получения доступа к запасам нефти своей страны.