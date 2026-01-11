Baltijas balss logotype
Штормовое предупреждение объявлено для акватории и половины материковой Эстонии 0 4642

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BNS
Изображение к статье: Штормовое предупреждение объявлено для акватории и половины материковой Эстонии

Агентство окружающей среды объявило на воскресенье штормовое предупреждение для всей морской акватории и половины материковой Эстонии; кроме того, местами ожидается сильный снегопад.

Предупреждение действует в Ляэне- и Ида-Вирумаа, Харьюмаа, Ляэнемаа, Рапламаа, Пярнумаа, на Хийумаа, Сааремаа и в морской акватории. В Северной и Западной Эстонии порывы северо-восточного ветра достигнут 15 м/с, на побережье — до 22 м/с. Местами пройдет снег, в основном в Западной и Северной Эстонии ожидается метель. Снежный покров увеличится на 5-10 сантиметров.

Это предупреждение первого уровня, которое означает, что при определенных условиях погода может представлять опасность. Это следует учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

#Эстония #погода #ветер #шторм
