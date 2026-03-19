Закрывается еще одна сеть магазинов. На этот раз - обувных 0 9373

Бизнес
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрывается еще одна сеть магазинов. На этот раз - обувных
ФОТО: Unsplash

В этом году торговец обувью ООО «Euroskor Latvijā» начнёт процесс ликвидации, свидетельствует информация в сообщении руководства в годовом отчёте компании, пишет ЛЕТА.

В компании «Euroskor Latvijā» сообщили агентству LETA, что процесс ликвидации начнётся в течение ближайшего месяца, однако более подробных комментариев о причинах ликвидации не предоставили.

Ранее сообщалось, что в прошлом году «Euroskor Latvijā» постепенно закрыл семь торговых точек, в том числе две в Вентспилсе и по одной в Салдусе, Мадоне, Кулдиге, Тукумсе и Цесисе.

В отчёте руководства за прошлый год говорится, что на конец 2025 года розничную сеть «Euroskor Latvijā» составляли два обувных магазина «Euroskor».

Как уже сообщалось, в прошлом году «Euroskor Latvijā» работал с оборотом 1,596 миллиона евро, что на 26,4% меньше, чем в 2024 году, при этом убытки компании выросли на 64% и составили 334 778 евро, свидетельствуют данные «Firmas.lv».

Компания зарегистрирована в 1991 году, её основной капитал составляет 500 000 евро. Владельцем «Euroskor Latvijā» является ООО «AZ Holding», которое принадлежит Янису Андерсонсу (75%), Эрику Зараховичу (20%) и Райтису Зараховичу (5%).

Читайте нас также:
#Латвия #банкротство #бизнес #обувь #розничная торговля
