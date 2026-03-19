Недавние исследования ученых из Университета Эксетера выявили, что значительное количество морских млекопитающих находится на грани исчезновения. Основные факторы, способствующие этой тревожной ситуации, — изменение климата и рыболовство.

В ходе исследования специалисты проанализировали 126 видов морских млекопитающих по всему миру, включая китов, дельфинов, тюленей, морских львов, ламантинов, дюгоней, морских выдр и белых медведей. В настоящее время 25% из этих видов классифицируются как «находящиеся под угрозой исчезновения».

«Мы достигли критической точки в вопросах сохранения морских млекопитающих», — отметила ведущий автор исследования доктор Сара Нельмс. «Положительным моментом является то, что в наше время лишь немногие виды морских млекопитающих были доведены до вымирания, однако человеческая деятельность создает для них серьезные угрозы».

Ученые подчеркивают необходимость срочных мер по охране животных, таких как введение ограничений на рыболовство и расширение заповедных зон. Кроме того, они обращают внимание на то, что около 21% морских млекопитающих занесены в категорию «дефицитных данных» Красной книги. Это означает, что у исследователей недостаточно информации о данных видах, что затрудняет их охрану.

Категория «дефицитные данные» в Красной книге применяется к видам животных, растений или грибов, для которых недостаточно информации для точной оценки их статуса уязвимости или угрозы исчезновения. Она используется в случаях, когда отсутствуют данные о распространении, численности, тенденциях популяции и других важных аспектах, необходимых для более точной классификации видов в категории охраны.

Причины включения видов в категорию «дефицитные данные» могут быть различными, включая ограниченность исследований, нехватку финансовых ресурсов для оценки, трудности доступа к местам обитания редких видов или проблемы с методологией оценивания.

Авторы исследования подчеркивают, что их выводы и рекомендации должны быть срочно рассмотрены мировыми правительствами, так как результаты работы показывают, что усилия по охране некоторых видов животных уже позволили восстановить популяции таких видов, как северный морской слон, горбатый кит и Гуадалупский морской котик.

5 видов, находящихся под угрозой исчезновения

Множество видов рифовых рыб, таких как хирурги, клоуны и ангелы, находятся под угрозой из-за незаконного вылова, разрушения коралловых рифов и изменений в их среде обитания.

Все семь видов морских черепах находятся под угрозой исчезновения по различным причинам, включая случайные уловы в рыболовные сети, разрушение мест для гнездования, загрязнение пластиком и изменение климата.

Кроме морских черепах, другие виды морских рептилий, такие как морские игуаны и крокодилы, также находятся под угрозой исчезновения из-за потери мест обитания и других факторов.

Некоторые виды тюленей и моржей, обитающие в арктических и антарктических водах, также сталкиваются с угрозой вымирания.

Многие виды морских беспозвоночных, включая кораллы, морские губки и моллюсков, находятся под угрозой из-за разрушения их мест обитания, загрязнения и изменения климата.