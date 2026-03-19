Пасынок Стаса Намина признал вину в двойном убийстве: новые детали дела

Дата публикации: 19.03.2026
В деле о трагедии в семье музыканта и продюсера Стаса Намина произошёл важный поворот: обвиняемый Роман Микоян (Ткаченко) официально признал свою вину в двойном убийстве.

Напомним, трагедия произошла в октябре 2023 года. Следствие установило, что мужчина причастен к гибели своих родственников — бабушки и 30-летнего младшего брата Артёма. Их тела были обнаружены в частном доме в деревне Крюково с многочисленными ножевыми ранениями.

Стас Намин с сыном Артемом. Фото - соцсети.

По версии следствия, конфликт возник на бытовой почве и был связан с вопросами недвижимости. В ходе ссоры обвиняемый сначала нанёс смертельные ранения бабушке, а затем позвонил брату и сообщил о произошедшем. Когда тот прибыл на место, он также стал жертвой нападения.

После случившегося мужчина не пытался скрыться — он сам обратился в полицию и сообщил о содеянном.

Роман Микоян (Ткаченко). Фото - соцсети.

Известно, что Роман является сыном третьей супруги Стаса Намина от предыдущих отношений. Музыкант воспитывал его с раннего детства как родного. В браке с Галиной у Намина также родился общий сын Артём.

«Это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от первого брака. Всегда был отморозком и мерзким человеком. Много лет не общаюсь с ним, так как он всегда был недостойным и низким»,— цитирует «СтарХит» комментарий музыканта журналистам.

Читайте нас также:
