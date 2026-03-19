Одесса атакована беспилотниками из России 0 352

В мире
Дата публикации: 19.03.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Одесса атакована беспилотниками из России
ФОТО: пресс-фото

В Одессе три человека ранены, а несколько домов повреждены в результате налета дронов из РФ, сообщили городские власти. В пострадавших районах вспыхнули пожары, однако их удалось оперативно потушить.

Россия поздним вечером среды, 18 марта, атаковала Одессу беспилотными летательными аппаратами. В результате ранены три человека, двое из них доставлены в больницу, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Лысак, пишет DW.

Кроме того, повреждены два многоэтажных дома, здание в историческом центре и несколько домов в частном секторе, добавил он. В пострадавших районах вспыхнули пожары, однако их удалось оперативно потушить, подчеркнул Лысак. На местах происшествий работают сотрудники оперативных и коммунальных служб, указал глава военной горадминистрации.

Около четырех лет Одесса неоднократно становилась целью обстрелов ВС РФ. Только с начала года под удары попадали как жилые дома, так и объекты критической инфраструктуры.

Беспилотники над Севастополем

Между тем "губернатор" Севастополя в аннексированном Крыму Михаил Развожаев также заявил об атаке дронов, возложив ответственность на украинскую армию. По его словам, силы противовоздушной обороны сбили 27 беспилотников.

В результате налета один человек погиб, у двух других зафиксированы травмы средней тяжести, сообщил Развожаев. Кроме того, в нескольких жилых домах выбиты стекла, осколками от сбитых БПЛА повреждены восемь автомобилей, в окрестностях мыса Фиолент загорелся частный дом и участок лесополосы, а в районе Фиолентовского шоссе - промышленное здание, добавил он.

#Украина #беспилотники #Одесса #Россия
