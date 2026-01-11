Baltijas balss logotype
Закрытие русскоязычного вещания — подарок Кремлю и выстрел себе в ногу - The Economist 17 4361

В мире
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Закрытие русскоязычного вещания — подарок Кремлю и выстрел себе в ногу - The Economist

31 декабря Латвийское радио 4 (LR4), один из основных общественных радиоканалов страны, попрощалось со своими слушателями после почти 25 лет работы. Оно замолчало не из-за отсутствия спроса или жалоб на содержание: у канала была стабильная аудитория, а его редакционная линия была последовательно антикремлёвской и пролатвийской. Проблема заключалась в том, что вещание велось на русском языке, пишет влиятельное британское СМИ.

С 1 января, в соответствии с Концепцией национальной безопасности Латвии, принятой в 2023 году, контент, производимый общественными СМИ, должен выходить на латышском языке или на «языках, принадлежащих к европейскому культурному пространству». Русский язык под это определение не подпадает, хотя для трети населения он является родным. Русскоязычные СМИ могут финансироваться только из частных источников. Правительство утверждает, что это укрепит безопасность страны, унифицирует информационное пространство и сделает его более западным.

«В Конституции Латвии все граждане равны. Мы не делим граждан по языку, религии, полу или этническому происхождению», - говорит министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она указывает на то, что этнические русские занимают высокие государственные должности, а русскоязычный театр в столице, Риге, по-прежнему успешно работает. Более того, она возражает против самого выражения «русскоязычные в Латвии», называя его «политическим термином, придуманным людьми, близкими к Кремлю, чтобы навязать российскую картину мира».

Доля этнического русского меньшинства в Латвии больше, чем в любой другой стране Евросоюза. Илона Мадесова, директор LR4, считает закрытие русскоязычного общественного радио под предлогом безопасности оскорбительным: его задачей было предлагать альтернативу российской пропаганде и давать русскоязычным жителям Латвии ощущение причастности. Четверть аудитории канала составляли носители латышского языка. По её словам, действия правительства не способствуют интеграции, а навязывают ассимиляцию. Русскоязычные - не однородная группа; критики утверждают, что попытка властей подавить русскую идентичность отталкивает многих из них и льёт воду на мельницу Кремля.

Латвия - не единственная страна Балтии, испытывающая трудности с интеграцией русскоязычного населения. Президент Эстонии Алар Карис недавно критиковал собственное правительство за отчуждение русскоязычных, составляющих почти 30% населения страны. Однако тревоги, связанные с возобновившейся российской угрозой, в Латвии особенно остры. У Эстонии есть языковые и культурные связи с Финляндией; Литва на протяжении двух столетий входила в состав одного государства с Польшей.

Латвия же не имела сопоставимого политического якоря и была в большей степени русифицирована, а затем советизирована, чем её соседи. С 1710 по 1990 год она входила в состав Российской империи, за исключением 21 года независимости в период с 1918 по 1939 год. Население страны, не превышающее 2 млн человек, было разорено и Гитлером, и Сталиным, депортировавшим около 60 тысяч латышей в Сибирь. Советский Союз использовал Латвию как военную и промышленную опору в Балтийском регионе. В период с 1945 по 1989 год доля этнических латышей в населении снизилась с 80% до всего лишь 52%.

После восстановления независимости русские, поселившиеся в Латвии во время советской оккупации, получили полный доступ к социальным льготам, но официально были отнесены к категории «неграждан». Это ограничивало их избирательные права и лишало возможности занимать государственные должности. И хотя большинство русскоязычных являются гражданами Латвии, сегрегация была закреплена системой образования, унаследовавшей советскую модель раздельных русско- и латышскоязычных школ. (Сейчас всё школьное обучение ведётся на латышском языке.) Государственная контрольная служба Латвии, независимый надзорный орган, признаёт, что интеграция русскоязычных была неэффективной и несогласованной.

Полномасштабное вторжение России в Украину в 2022 году нанесло серьёзный удар по экономике Латвии, которая ранее служила мостом между Россией и ЕС. Более того, Россия вела войну под лозунгом защиты русскоязычных, что усилило опасения в Латвии. Поначалу латвийские политики заверяли своих этнических русских, что вина на них не возлагается. Эдгар Ринкевич, тогда министр иностранных дел, а ныне президент, приветствовал российских журналистов, бежавших из страны, включая телеканал "Дождь", независимое онлайн-издание. Однако к концу 2022 года у "Дождя" была отозвана лицензия, и его журналисты покинули страну. В июле прошлого года Верховный суд Латвии отменил это решение, но канал уже переехал в Амстердам.

Многие независимые российские журналисты, включая сотрудников Meduza, крупного онлайн-издания, по-прежнему чувствуют себя в Латвии в безопасности, но стараются держаться подальше от национальной политики. И если Эстония после 2022 года увеличила государственные расходы на русскоязычные СМИ, то Латвия их закрыла.

Выстрел себе в ногу

С 2010 года Латвия привлекала инвестиции, предоставляя вид на жительство иностранцам, покупавшим недвижимость в стране. Россиянам, воспользовавшимся этой программой, теперь запрещено продлевать ВНЖ. В прошлом году гражданам России запретили работать в сфере критической инфраструктуры, включая общественные СМИ и больницы. Александр Полупан, один из ведущих российских врачей-реаниматологов, который в 2020 году участвовал в спасении Алексея Навального, лечил украинских беженцев. После бегства в Латвию он три года изучал язык и получал медицинскую лицензию, но теперь не может там практиковать. Для Сабине Силе, руководителя Media Hub Riga - убежища для журналистов в изгнании, наказание людей на основании их паспорта или языка является посягательством на её ценности как латышки.

Недавний доклад фонда Friedrich Ebert Stiftung, немецкого аналитического центра, объясняет, что прежняя латвийская политика «преднамеренного пренебрежения» русскоязычными была заменена карательными мерами. Правительство проверяет проживающих в стране граждан России на лояльность и знание элементарного латышского языка. Русский язык убирают из банкоматов; НДС на русскоязычные книги и газеты установлен на уровне 21%, в отличие от 5% для других европейских языков.

По данным исследования латвийских и европейских аналитических центров, результатом стала растущая политическая апатия и самоцензура среди русскоязычных.

Около 60% боятся публично выражать своё мнение. Эти ограничения играют на руку латвийским ультранационалистам и пророссийским популистам, считает Йорен Добкевич, руководитель New East - культурной НГО в Даугавпилсе, втором по величине городе Латвии с преимущественно русскоязычным населением. «Я не ассоциирую себя с российским государством или с ‘русским миром’, но у меня ощущение, будто почву выбили из-под ног», - говорит Сергей Кузнецов, гражданин Латвии, родившийся в стране и работавший в эфире LR4 в Даугавпилсе. «Лучше быть настоящим эмигрантом в другой стране ЕС, чем чувствовать себя чужим в собственной».

#Латвия #безопасность #интеграция #политика
Оставить комментарий

(17)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го января

    Насрать!

    11
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го января

    Кто мне скажет, чем отличаются латыши от других людей, населявшие нашу планету? Почему они указывают другим людям, что им читать, кого слушать,что смотреть? Что у латышей есть какие-то сверхспособности, чтобы других людей учить как им жить? Но ведь все люди на земле, сразу рядом с латышами не уместятся, поэтому невозможно всем приказать, что им слушать и смотреть, разве тем кто к ним ближе живёт. Может у них по десять пальцев на руках, а у других людей по пять, потому они и могут указывать.

    23
    2
  • AK
    Aleks Koff
    11-го января

    Фраза, которая вам даст понять нужно ли вам LR4 или нет напасана в статье и каждый решает сам: "его редакционная линия была последовательно антикремлёвской и пролатвийской".

    12
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го января

    С одной стороны, жалеть не о чем. С другой - поскольку власти Латвии давно уже выстрелили себе в голову, так что в ногу пусть выпустят остаток магазина, пофиг уже. Горчичники мертвецу не помогут - ну разве что опять коричневое либерал-фашистское мурло продемонстрировали. Правда, Тупой? Ой, извини - Добрый...

    38
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    11-го января

    Давно нужно было закрыть эту склизкую контору, и им подобные. Это звучит только, что русскоязычные СМИ....а на деле, они давно уже сидят на двух стульях и вещают против самих же русских. Нафиг такие перевёртыши? Газетёнки тоже, надо прикрыть " русские"- острых тем не обсуждают, пишут одну бытовуху. Напишешь "острое письмо" в редакцию- никогда не оп

    37
    3
  • З
    Злой
    Прожектор перестройки
    11-го января

    Наверно там латышсеие дикторы были или всё же полукровки- перевёртыши с русскими фамилиями? Я эту срань никогда не слушал, может в конце 90-х что-то попадалось, но с тех пор не интнресовался местными СМИ, даже не знаю на каких частотах они вещают.

    36
    1
  • З
    Злой
    11-го января

    Мне вот интересно, неужели это адвптированное гуано кто-то из русских слушал?

    35
    3
  • Пп
    Прожектор перестройки
    Злой
    11-го января

    Там, что Ведущие, что гости приглашали, лишь бы популзм свой продемонстривовать. Предателей нигде не любят, так что смываем в унитаз...

    36
    1
  • Д
    Дед
    11-го января

    Не хочет родина со мной разговаривать, уверен найдется другая, которой будет интересно поговорить со мной и 40% жителей Латвии.

    56
    2
  • E
    Enigma
    11-го января

    И при этом селюки до сих пор влажно мечтают о интеграции русских и сплоченности общества… но после того как завалили Памятник стало понятно, что шансов на это не осталось. А радио LR4 слушали только сонные водители автобусов чтобы не уснуть, так что повода для расстройства от его закрытия нет.

    47
    4
  • Nao
    Not an offical
    11-го января

    Главное - что-то закрыть, уничтожить, снести - всё для сплочения общества? Что ж, общество найдет что слушать - но уже само.

    60
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    Not an offical
    11-го января

    Потому, что общество, это люди , а латыши, это латыши!

    6
    2
  • З
    Злой
    11-го января

    Глубоко похй эти все закрытия никогда не слушал и не смотрел местные СМИ, мне есть что посмотреть, да и театр этот уже не русский.

    67
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го января

    Вот поэтому-"у канала была стабильная аудитория, а его редакционная линия была последовательно антикремлёвской и пролатвийской." мне эта говнина даром не нужна была. Мне не нужна про-анти и ещё чья то пропагандистская фекалина вливаемая в сознание. Я не скот и способен к рефлексии и выводам самостоятельным, на основе событий. А не интерпретации их кем то ими в своих выгодах. Так что мне всё равно. Что такое латышская мелочноподсёрная этнократия я уже вполне понял давно и ничего от них хорошего не ожидаю и не верю.

    63
    4
  • З
    Злой
    Волченька Просто Волченька!
    11-го января

    Хорошо написано!

    35
    1
  • A
    Aleks
    11-го января

    Ну ,теперь русские,которые не в теме ,должны быть довольны,ведь правительство работает на Путина и Кремль и надо его во всем поддерживать,если даже если ущемляют твои права и занимаются практически открытым геноцидом Правда,до убийств,как в Палестине ,дело не дошло,но все может быть...

    19
    18
  • АП
    Александр Прохожий
    11-го января

    Принцип "навалю в штаны, чтобы соседу воняло!", в действии!

    79
    2
Читать все комментарии

