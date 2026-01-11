Согласно этикету, передаривать подарки не рекомендуется. Но почему так? Возможно, презент оказался совершенно ненужным…

Это действительно так. Согласно нормам этикета, передаривание подарков недопустимо.

«Такое поведение считается неуместным, поскольку предполагает, что даритель потратил свои средства и время на выбор подарка, — отмечает консультант по этикету Алина СМИРНОВА. — Следовательно, передавая презент другому человеку, вы обесцениваете усилия и время дарителя».

Тем не менее, специалист подчеркивает: если подарок не соответствует вашим ожиданиям, его можно, например, обменять (но не передарить!). Важно также уведомить об этом дарителя, чтобы избежать недоразумений в будущем.

В редких случаях допустимо продать подарок — например, если возникла экстренная ситуация, требующая денежных средств. В этом случае также лучше сообщить дарителю о своих действиях.