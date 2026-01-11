Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему передаривание подарков считается неприемлемым? 0 228

Дом и сад
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему передаривание подарков считается неприемлемым?

Согласно этикету, передаривать подарки не рекомендуется. Но почему так? Возможно, презент оказался совершенно ненужным…

 

Это действительно так. Согласно нормам этикета, передаривание подарков недопустимо.

«Такое поведение считается неуместным, поскольку предполагает, что даритель потратил свои средства и время на выбор подарка, — отмечает консультант по этикету Алина СМИРНОВА. — Следовательно, передавая презент другому человеку, вы обесцениваете усилия и время дарителя».

Тем не менее, специалист подчеркивает: если подарок не соответствует вашим ожиданиям, его можно, например, обменять (но не передарить!). Важно также уведомить об этом дарителя, чтобы избежать недоразумений в будущем.

В редких случаях допустимо продать подарок — например, если возникла экстренная ситуация, требующая денежных средств. В этом случае также лучше сообщить дарителю о своих действиях.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли применять парфюм с истекшим сроком годности?
Изображение к статье: Кому полезно разгадывать кроссворды?
Изображение к статье: Анисьин день: что важно помнить 12 января, что можно и чего следует избегать
Изображение к статье: Как разобраться, какая почва у вас на дачном участке?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!
Изображение к статье: В Латвии летом состоится Международный фестиваль тромбонистов
Культура &
Изображение к статье: Лютые морозы идут на Латвию - синоптики предупредили жителей
Наша Латвия
Изображение к статье: Бюджет потянет? Решено ремонтировать Каменный мост в Риге
Политика
Изображение к статье: «Безумие!» Цена на электричество в Латвии за неделю выросла вдвое
Наша Латвия
Изображение к статье: Всех их похитили спецслужбы Кимов. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Назван лучший город для жизни на планете. Он в Новой Зеландии
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео