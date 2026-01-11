Baltijas balss logotype
Сколько жидкости следует употреблять. Какой вид воды способствует образованию камней в почках 0 837

Дом и сад
Дата публикации: 11.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сколько жидкости следует употреблять. Какой вид воды способствует образованию камней в почках

Камни в почках и мочевыводящих путях — распространённая проблема. Во многом они образуются из-за нашего питания. Важнейшую роль в этом процессе играет вода, которую мы пьем и используем для приготовления пищи.

 

Существуют определённые заболевания, при которых обмен веществ изменяется так, что образование камней становится практически неизбежным. Однако у большинства людей риск их появления можно свести к минимуму. Что для этого необходимо делать?

Количество воды важнее её качества?

Состав воды имеет значение, но, как показывают научные исследования, ещё более важно её количество. Если человек употребляет недостаточно жидкости, то у него образуется мало мочи, что является значительным фактором для формирования камней в почках и мочевыводящих путях. По сути, это вопрос физики и химии: чем выше концентрация солей в моче, тем легче они оседают. С этого начинается процесс образования камней.

Достаточное количество воды делает мочу более жидкой, что затрудняет осаждение солей. Даже если кристаллы солей уже образуются, они могут быть смыты потоком мочи. Ситуация ухудшается при наличии заболеваний почек (например, воспалительных процессов), так как на повреждённых участках кристаллы солей легче фиксируются и становятся основой для роста камней.

Какое количество жидкости необходимо пить?

В контексте профилактики мочекаменной болезни правильнее говорить о том, сколько мочи должно образовываться ежедневно. Исследования определили следующие нормы.

Если человек выделяет менее 1 литра мочи в сутки, риск развития мочекаменной болезни значительно увеличивается.

При образовании 2-2,5 литров мочи в день риск формирования камней низок, даже у тех, кто ранее сталкивался с этой проблемой.

Если камни уже имеются, рекомендуется употреблять столько жидкости, чтобы объём мочи составлял не менее 2,5 литров в сутки.

Обратите внимание на кислотно-щелочной баланс

Также важно учитывать кислотно-щелочное равновесие в организме. Повышенная кислотность мочи, которая может возникать при диабете и других хронических заболеваниях, увеличивает риск образования камней. Это также может быть вызвано избыточным потреблением определённых продуктов (мяса, жирной пищи, алкоголя) и недостаточным количеством фруктов, овощей и ягод.

Сдвинуть кислотность мочи в нейтральную и щелочную сторону помогают соли магния и калия (например, цитраты — соли лимонной кислоты). Они препятствуют образованию камней и используются для лечения мочекаменной болезни. Существуют даже препараты с цитратами. Хороший эффект оказывают цитрусовые, клюква и брусника.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

