В перечень вошли любимые многими лакомства. Однако тем, кто подвержен мигреням, стоит серьезно пересмотреть свой рацион.

Заявление, сделанное неврологами Томасом Берком и Даниэлем Уилхором, не стало настоящей сенсацией. В интервью изданию HuffPost они перечислили ряд продуктов, которые, по мнению британских специалистов, могут спровоцировать мигрени. Эти продукты уже упоминались в различных исследованиях, и, как правило, с негативной окраской. В список вошли:

Алкоголь, особенно красное вино — в нем содержится много тирамина. Это вещество, образующееся в процессе брожения или гниения, может вызвать мигренозный приступ.

Выдержанные сыры — они также содержат тирамин. Для людей, страдающих мигренью, особенно опасны чеддер и манчего.

Шоколад — научные исследования не подтверждают его вред, существуют лишь гипотезы. Некоторые ученые даже утверждают, что тяга к сладкому может предотвратить приступ, а не спровоцировать его.

Вяленое и переработанное мясо. Высокое содержание соли и нитратов, которые превращаются в оксид азота, влияет на скорость кровотока. Эти изменения могут быть связаны с мигренью.

Кофеин. С кофеином ситуация довольно сложная. Эксперты утверждают, что как избыток, так и недостаток этого вещества могут стать триггерами для приступа. Оба варианта способны вызвать резкие головные боли.

Британские неврологи отметили, что в некоторых случаях кофеин используется для лечения мигрени. Например, он входит в состав безрецептурных препаратов.

Каков вред кофеина? Это вещество воздействует на молекулу аденозина, блокируя ее рецепторы. Это может привести к снижению электрической активности мозга, расширению кровеносных сосудов и нарушениям сна.

«Уровень аденозина повышается во время острых мигренозных приступов, но его также могут спровоцировать вливания аденозина», — поясняют неврологи.

Пациентам с мигренью они рекомендуют ограничивать потребление кофеина до одной чашки кофе или чая в день. При этом употреблять напитки следует в одно и то же время, желательно в первой половине дня.