Зимой в хорошую погоду (при морозе до 15 градусов, без ветра) коз обязательно следует выгонять во дворик и здесь же кормить.

Летом коз обязательно надо пасти на всех видах пастбищ, за исключением сырых и болотистых. Во избежание потрав надо пасти коз на привязи. Чтобы предохранить деревья от повреждения, козу рекомендуется опоясывать нагрудным ремнем, который проходит между передними ногами и одним концом прикрепляется к недоуздку, а другим – к специальному ремню, охватывающему туловище за лопатки. Если нет возможности коз пасти, их надо хорошо выгуливать.

Поить коз надо только чистой, доброкачественной, не холодной водой (6-10 градусов). Поят 2 раза в сутки после кормления, воды дают 2,5-4 л на голову в каждое поение. В летнее время дойных и подсосных маток с козлятами надо поить 2 раза утром, до наступления жары, и в 4-5 часов дня. Весной и осенью, если на пастбище сочная трава и нежарко, коз можно поить 1 раз днем или вечером после возвращения с пастбища.