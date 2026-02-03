Лунный календарь многими воспринимается как подспорье во время принятия решений: начинать или не начинать, делать или делать, быть или не быть. И хотя научного обоснования у подхода нет, психологи считают, что вера в собственную удачу может оказаться полезной.

Рассказываем, о благоприятных и неблагоприятных лунных днях вместе с астрологом Татьяной Рочевой.

Фазы Луны в феврале 2026 года

1 февраля — растущая Луна, день перед полнолунием

Растущая Луна — удачное время для разного рода перемен: как в жизни, так и во внешности.

2 февраля — полнолуние

Полнолуние, день до него и день после него — время максимальной силы Луны. Именно в полнолуние совершаются различные обряды на привлечение денег и удачи. Главное — направить энергию в правильное русло.

3-16 февраля — убывающая Луна

Многим кажется, что это неблагоприятный период, когда все идет на убыль. Но часто удача зависит не только от фазы Луны, но и от расположения звезд.

17 февраля — новолуние

Новолуние, сутки до него и сутки после него с точки зрения астрологии не годятся ни для каких новых начинаний.

18-28 февраля — растущая Луна.

Хороший период для новых начинаний.

Благоприятные и неблагоприятные лунные дни для здоровья

При угрожающих жизни состояниях нужно обращаться к врачу без промедления. Но для того, чтобы пройти диспансеризацию или процедуры, можно выбрать подходящие дни с точки зрения астрологии. В неблагоприятные периоды нужно проявлять осторожность, планируя мероприятия, встречи и даже просто прогулку на работу.

Хорошие дни для визитов к врачу и медицинских манипуляций: 4-8, 10-15, 19-28 февраля. Дни, в которые не стоит обращаться в клиники без острой необходимости: 1, 2, 3, 9 февраля.

Положение звезд может сказаться и на самочувствии животных. С точки зрения астрологии, 8, 9, 20, 21 февраля домашних питомцев можно вести к ветеринару без особых опасений. Также эти дни благоприятны для кастрации, стерилизации и других медицинских манипуляций. А вот 3 февраля любимца лучше оставить дома, если нет срочности.

Особенно часто к звездам обращаются, когда нужно решить что-то, что касается личной жизни. В феврале достаточно много дней, благоприятных для регистрации брака, венчания: 4, 8, 13, 14, 22, 26, 27 февраля. Но есть и менее удачные числа: 3, 20, 21 и 28. Если вы верите в астрологию и у вас есть такая возможность, регистрацию брака или венчание лучше перенести.

Идти на новую работу, проходить собеседования, переходить на новую должность лучше 2, 7, 10, 11, 26 февраля (максимально благоприятны 2, 10, 11 февраля). В остальные дни месяца удача, вероятно, не будет вам сопутствовать.

Если вы задумывались о покупке автомобиля, то лучший день для этого — 11 февраля. В остальные дни в феврале о крупных сделках, связанных с машинами, лучше позабыть.

Благоприятные дни для вступления в наследство, подписания договоров, открытия депозитов, банковских платежей, оформления завещания: 3, 4, 23, 25 февраля.

Неблагоприятные дни:

для банковских операций: 16, 17, 19, 21, 28 февраля; для оформления завещаний: 1, 2, 16, 17, 19-21, 28 февраля.

Сделки с недвижимостью лучше совершать 13, 14, 15 февраля, а начинать ремонт — 6, 7, 22-27 числа.