Психотерапевт раскрыл причины эмоционального выгорания у людей старше 50

Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психотерапевт раскрыл причины эмоционального выгорания у людей старше 50

Врач-психотерапевт Алексей Вилков в беседе рассказал о специфике кризиса 50 лет, который нередко становится периодом глубокого внутреннего переосмысления. В этом возрасте человек начинает невольно подводить промежуточные итоги жизни, оценивать пройденный путь и достигнутые результаты.

По словам специалиста, ключевой особенностью этапа становится постепенное снижение внутренней мотивации. Многие начинают воспринимать текущее положение как некий «потолок» возможностей, полагая, что они упустили шанс реализовать более амбициозные планы. Это убеждение порождает чувство безысходности, которое выливается в пассивность, утрату интереса к новым начинаниям и монотонное существование «на автомате».

Вилков обращает внимание, что такой внутренний разлад нередко провоцирует развитие психоэмоциональных расстройств — от тревожных состояний до депрессивных эпизодов. Эти нарушения, в свою очередь, усиливают ощущение апатии и приводят к заметному снижению жизненной активности.

Специалист заверил, что выход из ситуации существует: «Важно ставить перед собой новые задачи, вести дневник целей. Возможно, стоит познакомиться с новыми людьми, которые будут мотивировать на новые занятия и активный образ жизни».

