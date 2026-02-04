Baltijas balss logotype
Сезон начался: какие культуры сажают на рассаду в феврале

Дата публикации: 04.02.2026
Изображение к статье: Сезон начался: какие культуры сажают на рассаду в феврале

В конце зимнего периода начинается посев семян культур, которые приносят ранний урожай или требуют длительного проращивания. Какие именно растения подходят для этого и как создать для них оптимальные условия, объясняет агроном Надежда Лебедева.

 

Лук

Некоторые сорта репчатого лука рекомендуется сеять зимой, чтобы получить ранний урожай. Их желательно высевать уже в феврале.

Эти сорта лука высеваются в грунт во второй декаде месяца. Всходы появляются довольно медленно, и неокрепшие побеги могут выглядеть слабыми. Однако в течение пары месяцев, пока они находятся в контейнере, ростки становятся достаточно крепкими.

Культура устойчива к холоду, поэтому пересаживать её можно на грядку, когда температура ночью достигнет около +10°С. При этом побеги могут выдержать небольшие заморозки, если они не будут длительными.

Баклажаны

В феврале также сеют баклажаны — обычно в третьей декаде месяца. Не стоит спешить: если посеять семена раньше, побеги будут слишком вытянутыми и ослабленными.

Сначала семена баклажанов замачивают, а затем помещают в грунт по несколько штук. Ослабленные побеги следует сразу удалять. Рассаду в теплицу перемещают не позднее середины мая, иначе растения могут перероснуть.

Сельдерей

Это ароматное растение может быть как однолетним, так и многолетним. На начальном этапе сельдерей растёт довольно долго, поэтому опытные агрономы советуют высаживать его в феврале.

Период начальной вегетации составляет около 2 месяцев, а на появление первых ростков уходит примерно 3 недели. Для более равномерных и быстрых всходов семена сельдерея помещают в горячую воду, чтобы удалить эфирные масла, мешающие прорастанию. Также полезно обработать семена стимулятором роста.

При высаживании в ёмкости следует выкладывать сразу по два семени. После прорастания необходимо удалить один из ростков — более слабый на вид.

Земляника

В конце зимы можно начать выращивание земляники. Уже через пару месяцев саженцы разовьются в крепкие кустики, и в конце весны или начале лета их можно будет пересадить на грядки.

Земляника всходит довольно медленно, первые ростки появятся через 3-4 недели. Поэтому чем раньше вы сможете её посеять, тем лучше.

Эта культура требует особого ухода, в частности, высоких требований к освещению. Поэтому рекомендуется установить специальную светодиодную подсветку и следить за тем, чтобы период освещения составлял 12-14 часов.

