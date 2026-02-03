Baltijas balss logotype
На пользу здоровью? Чем на самом деле хороши снежные зимы 0 233

Дом и сад
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: На пользу здоровью? Чем на самом деле хороши снежные зимы

Cнежный покров зимой очень важен для экосистем, более того, его отсутствие может запустить цепную реакцию экологических сбоев, рассказала эколог Виктория МАЗАНИК.

РАСТЕНИЯ

Снег – это своего рода «одеяло», под которым создается воздушная прослойка, защищающая почву, а значит, и корни растений от глубокого промерзания. Под снегом температура держится ближе к 0°C, даже если воздух –20°C. Когда снега нет, морозы проникают глубже в грунт: страдают семена и корни хлебных злаков, кустарников, фруктовых деревьев. Это приводит к снижению урожайности и даже гибели молодых растений.

Также снежный покров служит главным резервуаром влаги. Отсутствие талых вод приводит к иссушению почвы весной и снижению уровня грунтовых вод, из-за чего деревья (особенно ельники) испытывают дефицит воды, перестают вырабатывать защитную смолу и засыхают. Сухая лесная подстилка и отсутствие влаги в почве значительно повышают риск лесных пожаров, которые фиксируются даже в зимний период.

Если зима не только бесснежная, но и теплая, то аномальное тепло может спровоцировать преждевременное сокодвижение и распускание почек. Резкие возвратные заморозки после таких оттепелей уничтожают ослабленные растения.

ЖИВОТНЫЕ

Бесснежные зимы представляют серьезную угрозу и для животных. Для мышей, полевок, зайцев и прочих снежный покров – надежная защита от хищников и суровых морозов. Животные, меняющие окрас на зимний (зайцы-беляки, ласки, горностаи), на фоне темной земли становятся очень заметными, что делает их легкой добычей для лис, волков и хищных птиц.

Снежные зимы помогают и грызунам, скрывая их от пернатых (сов, ястребов) и четвероногих хищников, позволяя безопасно передвигаться под снегом. Там же грызуны добираются до коры деревьев (особенно молодых плодовых), почек и корней, которые становятся их основной пищей в холодное время года. Без снежной «шубы» вероятность гибели животных от стужи и недоступности пищи резко возрастает. Уменьшение количества мелких грызунов повлечет за собой снижение численности хищников.

Будет что попить

При бесснежных зимах в зоне риска оказываются не только флора и фауна. Снег - один из главных источников пополнения запасов пресной воды. Весной талый снег питает наши реки и насыщает грунтовые воды, которые используются не только для питья, но и для нужд сельского хозяйства. Соответственно, если зимой не выпал снег, то весеннее половодье слабо выражено, реки мелеют и возникают проблемы с водоснабжением.

#климат #животные #зима #экология #снег #растения
