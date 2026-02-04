Baltijas balss logotype
Почему стоит уделить время дневному сну 0 228

Дом и сад
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему стоит уделить время дневному сну

После обильного обеда многие из нас нередко засыпают на 1-2 часа. Некоторые недовольны такой потерей времени и опасаются, что это повлияет на ночной сон. Но действительно ли важен сон в середине дня?

 

Дневной сон — это естественный процесс для организма, независимо от того, поели вы или нет. Он обусловлен снижением активности, которое наблюдается примерно с 13:00 до 15:00. Поэтому, если вы ощущаете сонливость в это время и находитесь в месте, где можно немного отдохнуть, лучше воспользоваться этой возможностью. Прислушиваться к своему организму — это один из лучших способов поддерживать здоровье.

Короткий дневной сон поможет вам быстро избавиться от сонливости, а ваша внимательность значительно возрастет в течение нескольких часов после пробуждения. У дневного сна есть множество других преимуществ. Например, исследования показывают, что он способствует улучшению когнитивных функций, времени реакции, кратковременной памяти и даже настроения.

Другие исследования показали, что люди, которые регулярно отдыхают днем, отмечают, что чувствуют себя более бодрыми после короткого сна во второй половине дня по сравнению с теми, кто лишь изредка позволяет себе «прикрыть глаза» после обеда. В еще одном исследовании было установлено, что те, кто регулярно дремлет днем, обучаются лучше, чем те, кто этого не делает.

На самом деле, преимущества дневного сна схожи с эффектами, которые мы получаем от кофеина или других стимуляторов, но без побочных эффектов, таких как зависимость от кофеина и возможные нарушения ночного сна. Оптимальная продолжительность дневного сна составляет 1-2 часа, однако стоит помнить, что он может снизить ваше желание спать ночью, и вам потребуется больше времени, чтобы заснуть. С другой стороны, если вы знаете, что ляжете спать поздно, дневной сон поможет смягчить последствия позднего отхода ко сну.

Оставить комментарий

