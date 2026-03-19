В Вильнюсе совершено вооруженное нападение на банк; полиция проводит масштабную операцию по поиску

ЧП и криминал
Дата публикации: 19.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Вильнюсе совершено вооруженное нападение на банк; полиция проводит масштабную операцию по поиску
ФОТО: Youtube

В среду вечером в столице Литвы Вильнюсе произошло нападение на филиал банка «Artea».

Известно, что нападение произошло около 17:00. Полиция сообщает, что в здание банка проник неизвестный, который применил слезоточивый газ и, согласно первоначальной информации, похитил папку с документами, сообщает tv3.lv.

После произошедшего сотрудникам банка потребовалась медицинская помощь.

«Получено сообщение о том, что человек пришел в банк, распылил газ, взял находившуюся там папку с документами и ушел», — заявил представитель полиции Рамунас Матонис.

Он добавил: «В настоящее время его разыскивают значительные силы полиции, прилегающие улицы перекрыты, предпринимаются попытки его задержать».

Пока неизвестно, какой именно газ был использован во время нападения, следователи на месте работали в противогазах. Мотивы нападения также не ясны.

В районе банка работают сотрудники полиции и проводится операция по поиску нападавшего.

#полиция #Литва #банк #преступность #безопасность #воровство #нападение
