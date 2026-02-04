4 февраля православная церковь отмечает память святого Тимофея, апостола от 70, жившего в I веке. В народном календаре этот день именуется Тимофеевым. В прошлом в это время избегали дальних поездок и старались не заглядывать в чужие окна. Об этом расскажем далее.

4 февраля православные верующие вспоминают святого Тимофея в своих молитвах. Он был первым епископом Ефеса и, согласно преданиям, родился в греческом городе Листра.

Отец Тимофея был язычником, а его мать и бабушка, услышав проповедь апостола Павла, тайно приняли христианство. Апостол Павел исцелил хромого юношу на глазах у жителей города, что привело к их обращению в христианство.

Влияние матери и бабушки определило жизненный путь Тимофея. Он также принял крещение и решил посвятить свою жизнь служению Иисусу Христу.

Тимофей стал учеником апостола Павла, который служил Богу с преданностью. Убедившись в готовности Тимофея, Павел назначил его епископом Ефеса.

Язычники, недовольные честным христианином, искали повод, чтобы расправиться с ним. Во время языческого праздника епископ обратился к идолопоклонникам с призывом креститься, за что был убит камнями и палками.

Народный календарь: Тимофеев день

Тимофеев день, посвященный святому апостолу Тимофею, в народе также называли Полузимником, указывая на то, что зима находится в своей середине.

На Руси Тимофеев день считался семейным праздником. Совместные обеды с родственниками считались доброй приметой.

В этот день хозяйки готовили сытные блюда: борщ, тушеное мясо, кашу. Если удавалось сделать опару накануне, пекли пироги с разнообразными начинками, что считалось хорошим знаком.

После завершения домашних дел женщины будили детей и отправлялись в церковь. Святому апостолу, покровителю семей, молились о здоровье близких, укреплении веры и помощи в обучении детей.

Что можно делать в Тимофеев день

По традиции в Тимофеев день люди подсчитывали запасы продуктов. Это делали и месяцем ранее, но запасы быстро уменьшались, и требовалась строгая экономия. Знали: если не заняться этим сейчас, можно остаться без еды, а домашних животных — без корма. «К весне мужику тяжелее — хлеб по сусекам мелеет».

Пасечники в Тимофеев день прислушивались к пчелам. Если из омшаников слышалось легкое жужжание, пчеловоды радовались, понимая, что у пчел все в порядке. Если же пчелы гудели, это указывало на проблемы в их семье.

Девушки, занимающиеся рукоделием, в Тимофеев день брали донца (доски для укрепления гребней) и катались с горок. Это делалось не только ради удовольствия, но и для пользы дела.

Те барышни, которым удавалось съехать как можно дальше, верили, что у них будет много хорошего льна. «За ленок держись — обеспечишь жизнь», «Чем ленок дольше, тем доход больше» — говорили в старину.

В Тимофеев день также делали веники для бани и проводили обряды на любовь. Например, девушки приносили в дом горстку снега, чтобы узнать характер будущего мужа. Если снег искрился — супруг будет веселым, если быстро тает — спокойным. Темный снег предвещал сварливого мужа.

Ревнивые жены проводили обряд, чтобы отвадить любовниц от мужей. Как только глава семьи выходил за порог, жена зажигала лучину и просила у огня помощи. Потушенную лучину следовало положить под кровать, на которой спали супруги.

В Тимофеев день также проводили оздоровительный обряд. Чтобы дети не болели, матери растапливали снег и умывали малышей, приговаривая: «Водицей тимофеевской умыла, все капризы смыла».

Тимофеев день: народные приметы

В прошлом все знали: с Тимофеева дня начинаются лютые морозы, которые называли «тимофеевскими». На эти морозы существовали поговорки: «Тимофеевский мороз ползимы с собой унес»; «Афанасий-мороз морозит нос, а ты погоди — Тимофея дожди».

С этими морозами связывали и несколько примет, которые считались верными. Например, если в тимофеевскую стужу запотевают стекла — скоро потеплеет. Если окна покрываются узорами, холода и вьюги задержатся надолго.

Днем люди смотрели на небо. Если видели солнце, понимали, что весна придет раньше. Если в Тимофеев день начнется снегопад, это считалось доброй приметой, предвещающей хороший урожай зерновых летом.

В ночь на Тимофея снятся вещие сны, которые могут рассказать о будущем. Чтобы разгадать их, нужно запомнить детали, и ответ непременно придет.

Тимофеев день: что нельзя делать

Сильные морозы в Тимофеев день служат препятствием для путешествий. Поэтому издавна люди знали, что в это время нужно заниматься домашними делами, а не искать приключений в дальних поездках. В Тимофеев день также запрещается:

Устраивать шумные вечеринки с посиделками до первой звезды. Это может привести к проблемам в личной жизни.

Заниматься генеральной уборкой, шуметь, передвигая мебель. Домовой в этот день также проводит ревизию своих запасов. Помешая ему, можно навлечь беду на всю семью.

Заглядывать в чужие окна. Это может привлечь чужие неприятности и проблемы.

Рассказывать сны. Хорошие сны не сбудутся, плохие могут оказаться в руку.

Выбрасывать мусор — вместе с ним можно вынести удачу и семейное спокойствие.

Мудрые старцы знали: в Тимофеев день не стоит вмешиваться в семейные дела сыновей. Если не прислушаться к этому, сын может попасть под влияние жены и стать подкаблучником. В Тимофеев день вообще нельзя вмешиваться в чужую жизнь, иначе свою можно превратить в кошмар.