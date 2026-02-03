Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу 0 441

Lifenews
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу
ФОТО: Unsplash

При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу.

Медицинский работник из организации AmorSaude Анаор Нето заявил, что существуют тревожные сигналы, которые указывают на необходимость обратиться к онкологу и пройти профилактическое обследование. Его слова приводит издание Terra.

Вескими причинами записаться на прием к онкологу Нето назвал постоянную усталость и изменения в работе кишечника. Также обратиться к врачу стоит, если у человека появились проблемы с мочеиспусканием, раны, которые долго не заживают, или уплотнения в груди и яичках.

По словам медика, снизить риск развития рака можно, если избегать курения, сократить потребление алкоголя и поддерживать здоровый вес. Он добавил, что важно регулярно заниматься спортом, употреблять только здоровые продукты, использовать солнцезащитный крем в жаркую погоду, своевременно вакцинироваться, проходить медицинские осмотры и обращать внимание на сигналы тела, такие как необъяснимое похудение, изменение цвета родинок.

Читайте нас также:
#медицина #алкоголь #спорт #врач #онкология #профилактика #вакцинация #усталость #курение #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы самые опасные для женского здоровья привычки
Изображение к статье: Любителей кофе предупредили о риске попасть в опасный для здоровья замкнутый круг
Изображение к статье: Фото: @savagexfent
Изображение к статье: Популярный способ похудения оказался опасен для здоровья

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео