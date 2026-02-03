При постоянной усталости необходимо обратиться к онкологу.

Медицинский работник из организации AmorSaude Анаор Нето заявил, что существуют тревожные сигналы, которые указывают на необходимость обратиться к онкологу и пройти профилактическое обследование. Его слова приводит издание Terra.

Вескими причинами записаться на прием к онкологу Нето назвал постоянную усталость и изменения в работе кишечника. Также обратиться к врачу стоит, если у человека появились проблемы с мочеиспусканием, раны, которые долго не заживают, или уплотнения в груди и яичках.

По словам медика, снизить риск развития рака можно, если избегать курения, сократить потребление алкоголя и поддерживать здоровый вес. Он добавил, что важно регулярно заниматься спортом, употреблять только здоровые продукты, использовать солнцезащитный крем в жаркую погоду, своевременно вакцинироваться, проходить медицинские осмотры и обращать внимание на сигналы тела, такие как необъяснимое похудение, изменение цвета родинок.