3 февраля в православных храмах почитают Максима Грека — известного богослова, публициста и переводчика. В народном календаре этот день называется Максимов день, Максим Утешитель. В прошлом в это время вспоминали добрыми словами тех, кто помогал в трудные моменты.

3 февраля православные верующие вспоминают Максима Грека, который прославился своими трудами в области религиозной публицистики и переводов священных текстов. Он родился в 1475 году в Греции, в небольшом селении Арта.

Получив хорошее начальное образование, Максим переехал в Италию, где углубил свои знания в древнегреческой философии и языке. Он путешествовал по многим странам, а затем решил обосноваться в монастыре, выбрав для этого Афон.

Позже, по приглашению великого князя Василия III (отца Ивана Грозного), Максим оказался в Москве, где занялся переводами богословской литературы. В числе его трудов был «Толковый псалтирь», в который он вносил правки, за что впоследствии был осужден как дерзкий вольнодумец. Обвиненный в ереси, Максим Грек провел более 20 лет в заключении, пока ему не разрешили вернуться в монастырь на горе Афон.

Царь Иван Грозный, по ходатайству представителей светской и духовной власти, разрешил Максиму Греку поселиться в Троице-Сергиевой обители, где он и был впоследствии погребен.

Народный календарь: Максимов день

Народный праздник, посвященный памяти Максима Грека, наши предки называли Максимов день, Максим Утешитель или просто – Максим.

Максимов день: что следует сделать

Люди считали преподобного Максима своим защитником и утешителем. Зная, что святой не оставит в беде, 3 февраля (21 января по старому стилю) они спешили в церковь, чтобы воздать ему почести и попросить о помощи.

К преподобному обращались как богатые, так и бедные, вдовы и сироты, молодежь и пожилые люди. Прося о помощи, они не забывали благодарить тех, кто когда-то поддерживал их. По возможности, люди старались быть полезными своим благодетелям.

В Максимов день принято молиться о укреплении семейных уз. В старину супругам полагалось выходить во двор, взяться за руки и одновременно стряхнуть с дерева иней, произнося: «Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу».

Незамужние девушки в Максимов день спешили делиться свежеиспеченным хлебом. Считалось, что чем больше выпечки барышни раздадут юношам, тем выше шансы на скорую свадьбу.

Замужние женщины в этот день пекли пироги, чтобы угостить родственников, соседей и путников. Знали: кто не поленится заняться выпечкой, тот привлечет удачу и финансовое благополучие в свой дом.

Максимов день: народные приметы

На Максима можно предсказать, какой будет погода в ближайшие дни и урожай в грядущем лете. Если в этот день небо чистое, это предвещает мороз и плохой урожай.

Если же месяц светит сквозь облака, это радует: «Доброе будет жито», — говорили люди. О похолодании также свидетельствует заря: если она ясная, то через день-два придет настоящий холод.

3 февраля именины отмечают: Максим, Агния, Анастасия, Анна, Евгений, Иван, Илья. Люди, родившиеся в этот день, обладают особой харизмой. Несмотря на привлекательную внешность, они считаются хорошими супругами. Мужчины — отличные хозяева, верные мужья и заботливые отцы, а женщины — замечательные хозяйки, чуткие матери и преданные жены.

Что запрещено делать в Максимов день

В старину даже маленькие дети знали: в Максимов день нельзя одалживать соль. Никому, даже самым близким. С солью можно отдать благополучие и удачу. В этот день также запрещается:

Сплетничать, ругаться, выдумывать небылицы о людях, даже если они не заслужили добрых слов — это приведет к семейным проблемам.

Покидать дом к закату солнца — к потере супружеского доверия.

Оставлять членов семьи голодными — к нищете.

Посещать незнакомые места в одиночку — к потере спокойствия.