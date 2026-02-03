Автомеханик Игорь КРАЙНОВ предупреждает, что щетки стеклоочистителей («дворники») не следует оставлять в поднятом состоянии на ночь.

Регулярное нахождение рычагов в таком положении может привести к ослаблению пружин, что, в свою очередь, негативно скажется на их работе: прижим к стеклу ухудшится, что повлияет на эффективность щеток.

В качестве альтернативного решения можно перевернуть «дворники» на 180 градусов, если конструкция автомобиля это позволяет.

Если такой вариант невозможен, под «дворники» на ночь можно положить ламинированный картон или обернуть их плотным полиэтиленом.