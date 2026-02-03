Baltijas balss logotype
Почему не стоит оставлять «дворники» в поднятом положении на ночь? 0 453

Дом и сад
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит оставлять «дворники» в поднятом положении на ночь?

Автомеханик Игорь КРАЙНОВ предупреждает, что щетки стеклоочистителей («дворники») не следует оставлять в поднятом состоянии на ночь.

 

Регулярное нахождение рычагов в таком положении может привести к ослаблению пружин, что, в свою очередь, негативно скажется на их работе: прижим к стеклу ухудшится, что повлияет на эффективность щеток.

В качестве альтернативного решения можно перевернуть «дворники» на 180 градусов, если конструкция автомобиля это позволяет.

Если такой вариант невозможен, под «дворники» на ночь можно положить ламинированный картон или обернуть их плотным полиэтиленом.

Оставить комментарий

Изображение к статье: В нашем доме прописался нежелательный сосед: как его выгнать? Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Белый дурдом: художественный фильм грозит превратиться в документальный Эксклюзив!
Культура &
Изображение к статье: На этой лодке Павел Кузьмичев и Отто Майер прибыли в Котка. Иконка видео
ЧП и криминал
7
Изображение к статье: В Италии открыта Олимпиада: по числу спортсменов Латвия оказалась 15-й среди 93-х стран (ФОТО)
Спорт
Изображение к статье: Трамп отказался ото сна из-за ракет
В мире
Изображение к статье: Назван природный защитник печени при алкогольном повреждении
Техно
Видео