Дом и сад
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как работают афродизиаки?

По-разному.

 

Афродизиаки часто обладают почти магическими свойствами, способствующими сексуальному влечению и повышению половой активности. Неудивительно, что название этих веществ, обещающих наслаждение в любовных утехах, происходит от имени богини любви Афродиты. На самом деле, некоторые из них… вообще не оказывают действия, а лишь создают психологический эффект.

Например, к афродизиакам относят икру и истертый в порошок рог носорога, однако миф о них основан на древнем убеждении, что свойства пищи (в данном случае, плодовитость) передаются тому, кто ее употребляет. Аналогичная ситуация и с устрицами: поскольку эти моллюски являются гермафродитами, считается, что они обладают двойной сексуальной энергией.

Другие «чудодейственные средства» содержат витамины А и Е, а также тонизирующие компоненты — женьшень, элеутерококк, янтарную кислоту и другие. Они повышают общий тонус, ускоряют обмен веществ, пробуждают интерес к жизни и, соответственно, к ее сексуальной стороне.

Афродизиаки делятся на растительные и животные. К первым относятся экстракты тропических деревьев муиры-пуамы, дамианы, гуараны, иохимбе, а также более привычные для нас миндаль, бананы, финики, лук и др. Ко вторым — морепродукты, козье молоко, сыры, перепелиные и куриные яйца и прочее.

Из животного мира используются вещества, которые входят в состав многих «соблазняющих» парфюмерных композиций: мускус, амбра, цибетин, бобровая струя. Они воздействуют на нервную систему и активизируют естественные аминокислоты, способствующие расширению кровеносных сосудов и приливу крови к половым органам. К тому же, известная благодаря маркизу де Саду «шпанская мушка» содержит яд кантарис, который действительно влияет на потенцию, раздражая внутренние стенки мочеиспускательного канала, однако вызывает воспаление мочеполовых путей и может привести к инвалидности.

Прошедший век стал временем изобретений в области синтетических психостимуляторов, способствующих состоянию сексуального возбуждения. Под действием таких препаратов пробужденное либидо сосредотачивается на близком человеке, создавая искусственное чувство влюбленности. Это состояние длится несколько часов, однако такие препараты практически полностью подавляют естественную сексуальную активность человека.

