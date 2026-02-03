Чтобы творог приносил максимальную пользу и не вызывал дискомфорта в пищеварении, важно правильно комбинировать его с другими продуктами. Эксперты поделились своими рекомендациями с «Доктором Питером».

Творог — один из самых полезных молочных продуктов, богатый кальцием и белком. Он идеально подходит тем, кто стремится похудеть или нарастить мышечную массу. Однако для достижения максимальной пользы от творога необходимо сочетать его с правильными продуктами, иначе даже такая полезная еда может вызвать проблемы со здоровьем.

Диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина объяснила, какие продукты не стоит сочетать с творогом.

Состав творога (на 100 г продукта):

калорийность — 236 ккал;

белки — 15 г;

жиры — 18 г;

углеводы — 2,8 г.

Избегайте рыбы, мяса и сахара

Специалист подчеркивает, что творог не следует сочетать с сахаром, рыбой и мясом. Это связано с тем, что белки животного происхождения плохо усваиваются вместе. Если вы объедините творог с мясом или рыбой, это может привести к проблемам с пищеварением, гниению, брожению и раздражению.

Почему не рекомендуется есть творог с сахаром? В самом продукте содержится лактоза — молочный сахар. Добавление подсластителей может увеличить риск развития сахарного диабета.

Кроме того, эксперты не советуют смешивать творог с яйцами, так как в них тоже много белка. Также не стоит запивать творог кофе, так как этот напиток мешает усвоению кальция, и вы не получите от творога всей его пользы.

С чем можно есть творог

А какие продукты хорошо сочетаются с творогом? Нутрициолог Светлана Перес де Монтес Ратхерик рекомендует добавлять к творогу сметану и орехи. Также неплохо сочетаются зелень, огурцы и лук. Для разнообразия вкуса можно использовать специи и приправы.

После употребления творога лучше избегать тяжелой пищи. Дело в том, что творог содержит сложный белок казеин. Желудочный сок расщепляет его не сразу, и в желудке он образует сгустки белков и жиров. Эти клейкие комочки перевариваются медленно, особенно если к ним прилипают кусочки другой еды.

Кому не стоит есть творог

Несмотря на свою полезность, у творога есть противопоказания. Прежде всего, он не подходит людям с непереносимостью лактозы. Аллергия на творог встречается редко, поэтому аллергики могут его спокойно употреблять. Осторожнее стоит быть тем, у кого есть гастрит или проблемы с почками.

Здоровым людям рекомендуется употреблять до 250 граммов творога в день. Спортсменам и тем, кто стремится нарастить мышечную массу, порцию можно увеличить до 400 граммов.

Кстати

Многие, стремясь снизить калорийность своего рациона, выбирают обезжиренные молочные продукты. Однако врачи предупреждают, что «молочка» без жира не так полезна, особенно творог, сметана, молоко или йогурт. Люди полагают, что от них поправляются, но при переходе на обезжиренные варианты вес не снижается. Более того, он может увеличиваться, что также вызывает проблемы с обменом кальция и витамина D. Это связано с тем, что жиры необходимы организму для выполнения ряда важных метаболических функций, таких как:

* образование энергии для клеток;

* формирование структуры клеточных мембран;

* участие в синтезе гормонов;

* поддержание стабильной температуры тела;

* поддержание иммунной защиты;

* растворение определенных соединений (включая витамины A, E, D и K);

* транспортировка определенных веществ.

Поэтому выбирайте жирный творог.