Красота в генах: младшая дочь Миллы Йовович восхитила фанатов

Люблю!
Дата публикации: 03.02.2026
womanhit
Изображение к статье: Красота в генах: младшая дочь Миллы Йовович восхитила фанатов

Накануне в семье актрисы отмечали важный праздник. По особому поводу Милла показала своим поклонникам свежее фото именинницы Ошин.

Актриса Милла Йовович является многодетной мамой. Вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, она воспитывает троих дочерей. Старшей Эвер уже 18 лет, а средней Дэшилл исполнилось 10. Вчера свой шестой день рождения отметила младшая дочь пары — Ошин. В честь праздника Милла решила порадовать подписчиков и опубликовала в личном блоге свежие фотографии девочки.

Актриса сопроводила пост теплыми словами. Она назвала крошку-дочь настоящим подарком для всей их семьи. По словам Йовович, девочка была долгожданным, но в то же время неожиданным ребенком. Звезда фильма «Обитель зла» до сих пор удивляется непредсказуемому и яркому характеру своей наследницы.

jovovich.jpg

Cоцсети.

«Продолжай расти, задавать вопросы, падать вниз, совершать ошибки и понимать, что некоторые из этих ошибок могут привести тебя к величайшим открытиям. Мы тебя любим», — написала Милла.

Поклонники актрисы присоединились к ее столь трогательному поздравлению. В комментариях многие отметили, что малышка Ошин растет настоящей умницей и красавицей. Дочери Йовович пожелали самого наилучшего.

#семья #соцсети #Милла Йовович #знаменитости #поздравление #дети
Оставить комментарий

