Диетолог раскрыла секреты идеального обеда (РЕЦЕПТ) 0 359

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Диетолог раскрыла секреты идеального обеда (РЕЦЕПТ)

Существует несколько простых рекомендаций, которые помогут вам сочетать различные продукты и готовить вкусные и полезные для фигуры обеды.

 

Современному человеку зачастую не хватает времени на полноценный обед. Мы часто перекусываем на ходу или ограничиваемся легкими закусками, что приводит к перееданию на ужине. Тем не менее, именно обед должен быть самым сытным и калорийным приемом пищи за день, хотя ему мы уделяем недостаточно внимания, как сообщает Doctorpiter.

Для тех, кто стремится сбросить лишние килограммы, обед становится настоящей проблемой. Одна из распространенных ошибок худеющих — резкое сокращение калорий. Вчера вы могли насладиться полным бургером на обед, а сегодня надеетесь утолить голод капустным салатом.

Так каким же должен быть идеальный обед? Давайте разберемся вместе с экспертом.

Что включить в обеденное меню

По словам диетолога Эми Гудсон, оптимальным вариантом для обеда является салат. При этом речь идет не о майонезном оливье, но и не о салате, состоящем только из огурцов и зелени.

 

-

 

Хороший обед должен содержать достаточное количество клетчатки и быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Даже если вы хотите похудеть, нет смысла полностью отказываться от жиров и углеводов, но и о белке, который является основным строительным материалом для ваших мышц, забывать не следует. Только такой обед сможет надолго утолить ваш голод, как сообщает издание ETNT.

Чтобы оставаться сытым и полным энергии, важно съесть достаточно калорийный обед. Нормы калорийности могут варьироваться, но в целом на обед должно приходиться 30-35% от общего суточного калоража.

Однако не стоит перебарщивать. Будьте внимательны: даже безобидная на первый взгляд заправка может сделать ваш салат настоящей калорийной бомбой. Полезные продукты, такие как авокадо и орехи, также довольно калорийны, поэтому старайтесь помнить о чувстве меры.

Рецепт

Доктор Гудсон поделилась своим вариантом такого салата. Для его приготовления вам понадобятся:

лосось,

зелень,

киноа,

авокадо,

черника,

бальзамический соус,

сыр фета,

измельченные грецкие орехи.

Точные пропорции можно подобрать самостоятельно — по вкусу и в зависимости от вашей нормы калорий, если вы находитесь на диете. Такой салат обеспечит вас множеством полезных веществ и подарит длительное чувство сытости без тяжести в животе.

