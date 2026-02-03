Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Раскрыты детали iPhone 20 0 272

Техно
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Раскрыты детали iPhone 20
ФОТО: Global Look Press

CNet: iPhone 20 получит корпус из стекла, новые дизайн и аккумулятор.

Запланированный на 2027 год смартфон Apple получит новый дизайн и корпус из стекла. Об этом сообщает издание CNet.

Журналисты медиа проанализировали отчеты инсайдеров и рассказали, что известно о будущем флагмане Apple iPhone 20. Аппарат должен выйти в 2027 году, он появится в 20-летнюю годовщину с момента выпуска первого iPhone. Специалисты полагают, что Apple проведет редизайн, так как устройство получит корпус, изготовленный преимущественно из стекла. Также у телефона не будет физических кнопок.

Смартфон должен получить более тонкую и яркую OLED-панель, чем предшественники. Вероятно, биометрический сенсор Face ID разместят прямо под экраном. Новый iPhone 20 выйдет с процессором, созданным по двухнанометровому техпроцессу, и получит высокоскоростную оперативную память Mobile High Bandwidth Memory RAM. Из раскрытых данных следует, что девайс может впервые получить инновационный кремний-углеродный аккумулятор высокой емкости — как у китайских смартфонов.

В материале говорится, что юбилейный смартфон Apple может получить 200-мегапиксельный сенсор камеры. По словам журналистов, это может быть оправданно, учитывая эксклюзивный статус модели. Стоимость iPhone 20 не раскрывается, но журналисты считают, что флагман будет стоить не дешевле iPhone 17 Pro Max, то есть 1200 долларов.

Читайте нас также:
#дизайн #apple #технологии #аккумулятор
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Физики превратили свинец в золото: мечта алхимиков сбылась, как это получилось
Изображение к статье: Малыш и не знает, что несет ему взрослый мир. Иконка видео
Изображение к статье: На Солнце появился подозрительно таинственный объект
Изображение к статье: «Тупицы!» Дуров высмеял пользователей WhatsApp

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео