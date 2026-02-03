Baltijas balss logotype
Секс и провокации в кадре: почему новая экранизация «Грозового перевала» может стать самым скандальным фильмом 2026 года 0 365

Культура &
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из тизера "Грозовой перевал" (2026)

Кадр из тизера "Грозовой перевал" (2026)

В преддверии Дня святого Валентина, 13 февраля, на мировые экраны выходит новая версия классического романа «Грозовой перевал». Эта интерпретация заслужила не только внимание кинокритиков, но и шквал обсуждений. Одни считают её вдохновляющей и эмоциональной, другие — провокационной и слишком отдалённой от литературного первоисточника.

От классики к современной провокации

Сюжет остаётся верен основным мотивам: безродный Хитклифф растёт среди приёмных братьев и сестёр и не скрывает свою страсть к Кэтрин Эрншо, но социальные различия мешают их союзу. Тем не менее новая картина во многом отличается от привычных экранизаций.

Главную героиню сыграла Марго Робби, известная по роли в Барби — её светлый образ и внешность уже вызвали критические отклики поклонников классики: у оригинальной Кэтрин были тёмные волосы и карие глаза, но современная интерпретация выглядит иначе. Также и образ Хитклиффа в исполнении Джейкоба Элорди далёк от мрачной фигуры из романа Бронте и ближе к героям сериалов вроде Бриджертонов.

Смелые костюмы и визуальные решения

Одним из самых обсуждаемых аспектов стала стилистика и костюмы. Работая над образами, художник по костюмам Жаклин Дюрран сочетала элементы различных эпох и современных материалов, включая яркие цвета и синтетические ткани. Итоговая визуальная палитра местами вызывает удивление и даже критику за уход от викторианской аутентичности.

Эротический тон и крещендо страсти

Что действительно отличает эту версию от предыдущих — так это смелость в изображении интимных сцен. Если в оригинальном романе Бронте любовь между героями описана эмоционально, но без откровенных подробностей, то в новой экранизации отношения Кэтрин и Хитклиффа показаны через призму физической страсти и чувственного напряжения. Первые зрители, видевшие фильм на закрытых показах, отмечают, что лента выглядит более гиперсексуальной, чем большинство экранизаций классической литературы.

Некоторые элементы сюжета и откровенные сцены уже сравнивали с провокациями вроде эпатажных моментов из трейлера Wuthering Heights с Марго Робби и Джейкобом Элорди, который вызвал споры об уровне сексуального содержания и даже обвинения в чертах soft-porn из-за интенсивной химии между главными героями.

Почему вкус классики вызывает споры

История «Грозового перевала», написанная Эмили Бронте, изначально сама была некомфортной для викторианской публики: её называли мрачной, аморальной и слишком эмоциональной. Теперь новая постановка вызывает аналогичные дебаты, но уже из-за своей визуальной провокации и подхода к романтическим отношениям. Многие поклонники считают, что режиссёрское решение двинуться в сторону ярких, чувственных сцен — это отход от традиционной трактовки повествования, в которой внутренний конфликт и страсть раскрывались более тонко

Читайте нас также:
#кино #литература #культура #провокация #романтика #сексуальность
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
