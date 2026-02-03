Драники с куриным фаршем

Ингредиенты:

500-600 г куриного филе,

2-3 очищенные картофелины,

2-3 луковицы,

2-3 морковки,

1-2 яйца,

соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и яйца, тщательно перемешайте. С помощью столовой ложки выкладывайте массу на сковороду и жарьте, как оладьи. Куриное филе можно заменить любым другим мясом.

Драники с куриным филе

Нежное куриное филе, завернутое в картофельную «шубку», — это простое и вкусное блюдо для обеда или ужина.

Ингредиенты:

Филе куриное - 450 г

Картофель - 800 г

Лук репчатый - 90 г

Яйца - 2 шт.

Сметана - 2 ст. ложки

Мука - 3 ст. ложки

Чеснок сушеный - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Масло растительное - для обжаривания

Приготовление:

Шаг №1

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг №2

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг №3

Кусочки филе слегка отбейте, приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Оставьте на 15-20 минут.

Шаг №4

Очистите картофель и лук. Лук натрите на мелкой терке.

Шаг №5

Картофель натрите на крупной терке и смешайте с луком. В картофель добавьте яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

Шаг №6

Добавьте сметану и снова перемешайте.

Шаг №7

Всыпьте муку и тщательно перемешайте.

Шаг №8

На сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, сверху кладите кусочек куриного филе.

Шаг №9

Накройте куриное филе картофельной массой. Обжаривайте драники с одной стороны до золотистой корочки.

Шаг №10

Затем переверните и обжаривайте с другой стороны до золотистого цвета.

Шаг №11

Выложите драники на противень и доведите до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Ваши драники с куриным филе готовы!

