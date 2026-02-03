С минимальными затратами времени и средств можно создать сытное и полезное блюдо, которое порадует как взрослых, так и детей. Приготовление происходит очень быстро, а съедаются драники еще быстрее — прямо с сковороды.
Драники с куриным фаршем
Ингредиенты:
500-600 г куриного филе,
2-3 очищенные картофелины,
2-3 луковицы,
2-3 морковки,
1-2 яйца,
соль, перец – по вкусу.
Приготовление:
Все ингредиенты пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и яйца, тщательно перемешайте. С помощью столовой ложки выкладывайте массу на сковороду и жарьте, как оладьи. Куриное филе можно заменить любым другим мясом.
Драники с куриным филе
Нежное куриное филе, завернутое в картофельную «шубку», — это простое и вкусное блюдо для обеда или ужина.
Ингредиенты:
Филе куриное - 450 г
Картофель - 800 г
Лук репчатый - 90 г
Яйца - 2 шт.
Сметана - 2 ст. ложки
Мука - 3 ст. ложки
Чеснок сушеный - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - для обжаривания
Приготовление:
Шаг №1
Подготовьте все ингредиенты.
Шаг №2
Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
Шаг №3
Кусочки филе слегка отбейте, приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Оставьте на 15-20 минут.
Шаг №4
Очистите картофель и лук. Лук натрите на мелкой терке.
Шаг №5
Картофель натрите на крупной терке и смешайте с луком. В картофель добавьте яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.
Шаг №6
Добавьте сметану и снова перемешайте.
Шаг №7
Всыпьте муку и тщательно перемешайте.
Шаг №8
На сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, сверху кладите кусочек куриного филе.
Шаг №9
Накройте куриное филе картофельной массой. Обжаривайте драники с одной стороны до золотистой корочки.
Шаг №10
Затем переверните и обжаривайте с другой стороны до золотистого цвета.
Шаг №11
Выложите драники на противень и доведите до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Ваши драники с куриным филе готовы!
Драники с курицей и сыром
Ингредиенты:
Куриное филе - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Подсолнечное масло - 110 г
Соль - 10 г
Итальянская приправа - 3 г
Картофель - 800 г
Яйцо куриное - 4 шт.
Мука пшеничная - 80 г
Перец черный молотый - 1 г
Сыр твердый - 60 г
Приготовление:
Шаг №1
Для приготовления нам понадобятся картофель, куриное филе, репчатый лук, сыр, яйца, соль, специи и растительное масло.
Шаг №2
Куриное филе промойте и нарежьте соломкой.
Шаг №3
Очищенный репчатый лук мелко нарежьте.
Шаг №4
На сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте куриное филе с луком на среднем огне под крышкой, периодически помешивая, в течение 10 минут.
Шаг №5
В конце обжаривания добавьте перец и специи по вкусу, например, итальянские травы или сушеный базилик.
Шаг №6
Очищенный картофель натрите на крупной терке.
Шаг №7
Добавьте к картофелю куриные яйца.
Шаг №8
Перемешайте с добавлением муки.
Шаг №9
Немного посолите и поперчите.
Шаг №10
Натрите твердый сыр на средней терке.
Шаг №11
На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Выкладывайте по столовой ложке картофельного теста, разравнивая тонким слоем.
Шаг №12
На тесто положите немного мясной начинки.
Шаг №13
Посыпьте сыром.
Шаг №14
Снова накройте тонким слоем картофельного теста.
Шаг №15
Когда низ зарумянился до золотистого цвета, аккуратно переверните драники и обжаривайте другую сторону.
Шаг №16
После обжаривания готовые драники выложите на блюдо. Таким образом готовьте остальные драники, добавляя по столовой ложке масла каждый раз.
Шаг №17
Ваши драники с курицей готовы. Подавайте горячими, со сметаной.
Приятного аппетита!
