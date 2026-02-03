Baltijas balss logotype
Куриные драники - 3 простых и аппетитных рецепта для обеда или ужина 0 537

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куриные драники - 3 простых и аппетитных рецепта для обеда или ужина

С минимальными затратами времени и средств можно создать сытное и полезное блюдо, которое порадует как взрослых, так и детей. Приготовление происходит очень быстро, а съедаются драники еще быстрее — прямо с сковороды.

 

Драники с куриным фаршем

Ингредиенты:

500-600 г куриного филе,
2-3 очищенные картофелины,
2-3 луковицы,
2-3 морковки,
1-2 яйца,
соль, перец – по вкусу.

Приготовление:

Все ингредиенты пропустите через мясорубку, добавьте соль, перец и яйца, тщательно перемешайте. С помощью столовой ложки выкладывайте массу на сковороду и жарьте, как оладьи. Куриное филе можно заменить любым другим мясом.

Драники с куриным филе

Нежное куриное филе, завернутое в картофельную «шубку», — это простое и вкусное блюдо для обеда или ужина.

Ингредиенты:

Филе куриное - 450 г
Картофель - 800 г
Лук репчатый - 90 г
Яйца - 2 шт.
Сметана - 2 ст. ложки
Мука - 3 ст. ложки
Чеснок сушеный - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Масло растительное - для обжаривания

Приготовление:

Шаг №1

Подготовьте все ингредиенты.

Шаг №2

Куриное филе промойте, обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Шаг №3

Кусочки филе слегка отбейте, приправьте солью, перцем и сушеным чесноком. Оставьте на 15-20 минут.

Шаг №4

Очистите картофель и лук. Лук натрите на мелкой терке.

Шаг №5

Картофель натрите на крупной терке и смешайте с луком. В картофель добавьте яйца, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте.

Шаг №6

Добавьте сметану и снова перемешайте.

Шаг №7

Всыпьте муку и тщательно перемешайте.

Шаг №8

На сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте картофельную массу, сверху кладите кусочек куриного филе.

Шаг №9

Накройте куриное филе картофельной массой. Обжаривайте драники с одной стороны до золотистой корочки.

Шаг №10

Затем переверните и обжаривайте с другой стороны до золотистого цвета.

Шаг №11

Выложите драники на противень и доведите до готовности в духовке при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Ваши драники с куриным филе готовы!

Драники с курицей и сыром

-

 

Ингредиенты:

Куриное филе - 150 г
Лук репчатый - 100 г
Подсолнечное масло - 110 г
Соль - 10 г
Итальянская приправа - 3 г
Картофель - 800 г
Яйцо куриное - 4 шт.
Мука пшеничная - 80 г
Перец черный молотый - 1 г
Сыр твердый - 60 г

Приготовление:

Шаг №1

Для приготовления нам понадобятся картофель, куриное филе, репчатый лук, сыр, яйца, соль, специи и растительное масло.

Шаг №2

Куриное филе промойте и нарежьте соломкой.

Шаг №3

Очищенный репчатый лук мелко нарежьте.

Шаг №4

На сковороде разогрейте растительное масло. Обжаривайте куриное филе с луком на среднем огне под крышкой, периодически помешивая, в течение 10 минут.

Шаг №5

В конце обжаривания добавьте перец и специи по вкусу, например, итальянские травы или сушеный базилик.

Шаг №6

Очищенный картофель натрите на крупной терке.

Шаг №7

Добавьте к картофелю куриные яйца.

Шаг №8

Перемешайте с добавлением муки.

Шаг №9

Немного посолите и поперчите.

Шаг №10

Натрите твердый сыр на средней терке.

Шаг №11

На сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Выкладывайте по столовой ложке картофельного теста, разравнивая тонким слоем.

Шаг №12

На тесто положите немного мясной начинки.

Шаг №13

Посыпьте сыром.

Шаг №14

Снова накройте тонким слоем картофельного теста.

Шаг №15

Когда низ зарумянился до золотистого цвета, аккуратно переверните драники и обжаривайте другую сторону.

Шаг №16

После обжаривания готовые драники выложите на блюдо. Таким образом готовьте остальные драники, добавляя по столовой ложке масла каждый раз.

Шаг №17

Ваши драники с курицей готовы. Подавайте горячими, со сметаной.

Приятного аппетита!

