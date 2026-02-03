Baltijas balss logotype
Киев и Запад согласовали ответ Москве за нарушение мира - СМИ

В мире
Дата публикации: 03.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Киев и Запад согласовали ответ Москве за нарушение мира - СМИ
ФОТО: пресс-фото

Украина, Европа и США выработали многоуровневый план на случай нарушения Россией будущего соглашения о перемирии. В числе прочего в нем оговорен военный ответ на такой шаг.

Киев и его партнеры в Европе и США согласовали многоуровневый план, призванный обеспечить соблюдение Россией будущего соглашения о прекращения огня в войне с Украиной, сообщила во вторник, 3 февраля, газета Financial Times со ссылкой на собственные источники, пишет DW.

Повторные нарушения Москвой любого будущего соглашения о перемирии повлекут за собой координированный военный ответ Европы и США, говорится в публикации британского издания. Договоренности об этом были выработаны на обсуждениях с участием украинских, европейских и американских чиновников в Париже в декабре 2025 года и в Киеве в январе 2026 года, рассказали собеседники издания. Эту же тему поднимал на встрече с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго в декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский, пишет FT.

Дипломатический и военный ответ на нарушение перемирия

Согласно этому плану, в случае нарушения Россией режима прекращения огня в течение 24 часов последует дипломатическое предупреждение "и любые действия, которые потребуются от украинской армии, чтобы остановить это нарушение".

Если боевые действия продолжатся и после этого, последует вторая фаза плана, предполагающая вмешательство в ситуацию сторонников Киева из так называемой "коалиции желающих", в которую входят ряд членов ЕС, а также Великобритания, Норвегия, Исландия и Турция.

Если же нарушение перемирия перерастет в масштабную атаку, в течение 72 часов после первого нарушения последует координированный военный ответ с участием западных сил, включая армию США, передает Financial Times.

Вопрос о гарантиях безопасности Украине от США

Между тем многие детали соглашения остаются непроясненными, констатируют журналисты. В первую очередь речь идет о том, что гарантии безопасности привязаны к долгосрочному перемирию, рамки которого обозначены еще не полностью.

Ранее Дональд Трамп предложил Владимиру Зеленскому гарантии безопасности для Украины, которые были бы аналогичны тем, что закреплены в статье 5-й Договора о НАТО, и подразумевали коллективный ответ союзников на возможную новую агрессию России. По словам украинского лидера, Трамп предложил эти гарантии на 15 лет, но Украина хотела бы более продолжительного срока в 50 лет.

На прошедшей неделе Зеленский заявил, что соглашение о гарантиях безопасности с США подразумевает увеличение численности украинской армии до 800 тысяч человек, а также обеспечение ее западным вооружением и обучение военнослужащих ВСУ. Как пишет Financial Times, Владимир Зеленский хотел бы подписать такое соглашение с Вашингтоном до 24 февраля 2026 года, когда исполнится ровно четыре года с начала полномасштабного российского вторжения. "Президент Украины полагает, что это может дать Киеву рычаг в переговорах с Москвой и обеспечить долгосрочную поддержку Трампа", - отмечается в статье.

Возможность территориальных уступок

Ранее FT сообщала, что администрация Трампа дала понять Украине, что гарантии безопасности со стороны США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, включающее, по всей вероятности, отказ Украины от Донбасса в пользу РФ .

В конце января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США и Европа достигли консенсуса по гарантиям безопасности для Украины. Нерешенным остается лишь вопрос о территориях на востоке страны, указал тогда Рубио.

Уточнялось, что договоренность подразумевает размещение ограниченного контингента войск, преимущественно британских и французских.

#НАТО #США #Украина #безопасность #дипломатия #Россия #политика
(18)
  • Пп
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    Сарказму....А у меня к тебе встречное предложение. Совет за совет, так сказать. Чем чепуху разную здесь накидывать, от которой никакого толку- как горох об стену,- потому что всем пох....Ты съездий на КПП Шумилкино, здесь не далеко, всего 150 км от Риги. Там ты можешь свою позицию в лицо высказать товарищам, которые именуют себя " пограничниками"...Вот они тебя внимательно выслушают. Не зассышь? Только сдаётся мне, навалишь ты полный памперс, ещё на подъезде к границы с Эстонией....

    2
    0
  • Пп
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    Сарказму.....а у тебя вся жизнь виртуальная, ты заметил? И нигде т ты не был, и не хрена то ты сам не видел... Твой мозжечок собран- из видосиков в интернете и газеты Лауку Авизе...Твоё поле боя- тобой просиженный диван и пролижни на заднице.

    3
    0
  • 010725
    010725
    3-го февраля

    зря они так конкретно "эрсте колонне маршиерт, цвайте колонне маршиерт". написали бы "а не то ух что будет!" - было бы страшнее.

    4
    1
  • Пп
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    Сарказму....Чья бы корова мычала....Откуда тебе- диванному критику, знать как там?....С дивана вряд ли тебе видно, хоть что то. Или ты как всегда- " Ничего не соображаю, но мнение имею"? Ты лучше про старую москачку пиши, где ты точно мог быть, а где тебе быть не приходилось, лучше не вякай. Что касаемо меня, то мне за каждой ржавой рожей бегать западло.

    6
    1
  • С
    Сарказм
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    Дуращка, видосиков полно, в том числе и новоявленных конноаремейцев. И сам-то ты не с дивана вещаешь, идиотик? Так его еще не там-то, воевака без гравецапы?

    1
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Мадагаскарские тараканы пищат особенно громко перед тем, как их раздавят. Штаты на влажные мечтания европейцев не дали никакого ответа - Трампу спокойнее и выгоднее договариваться с Путиным о разделе сфер влияния, чем продолжать кормить европейцев и выслушивать идиотизмы а-ля Ка.Каллас. Тем более Путин для европейцев пугающая до невменяемости фигура, им так удобно будет нагибать Европу.

    Так что верещать и заключать "тысячелетние миры" с Зеленским Европа может сколько угодно. На выходе всё равно - пшик и писк. Мадагаскарских тараканов...

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Гыгыгы - с кем чего делить то? С недомерком, который 4 года не может победить в войне, которую сам и развязал и угрохавший на нее все свои резервы, спустивший в унитаз будущее своей страны и активно пускающий на фарш ее население? На того, кто только смотрит и утирается, когда его союзников одного за другим пускают на фарш, а танкеры захватывают? Уже не только Шататы откровенно плюют ему на лысину и делают то, что считают нужным без оглядки на него, но и Европа вдруг поняла, что не так страшен черт, как он сам себя малевал. Русскомирцы со своими влажными мячтами по "разделу мира" настолько забавны, нелепы и оторваны от реальности...

    2
    10
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Реальность как раз проста: не натовцы и не воинствующие хохлоинцы ходят по России. А как раз наоборот. А все ужимки и прыжки типа "Путин стар, Россия ничего не может" уже как-то произносились: фразу Дидро "Россия - колосс на глиняных ногах" с удовольствием и смаком повторял как раз Адольф Алоизыч. Почти до самого принятия яда в бункере...

    8
    1
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Учи матчасть дурачок, во время Первой Мировой ни один солдат Антанты не вступил на территорию Германии. Но тем не менее что-то приключилось 11.11.1918... Что и почему это приключилось, упомянутый тобой герр Шикльгрубер ввиду своей ограниченности из окопа так и не понял и захотел все переиграть. А результат, между тем был закономерен, в чем ему пришлось и убедиться. Некий плешивый чмошник Вова П. из мааасквы тоже что-то там решил переиграть, но судя по тому, как все идет, его тоже ждет большое разочарование. И да, исторег хренов, во времена Цезаря Древний Рим был колоссом безо всяких глиняных ног, но прошло всего 2-3 сотни лет, и только самый ленивый варвар не топтал его древние мостовые. Sic transit gloria mundi как говорится. Рашнглория прошла уже давно (откровенно говоря, уже на рубеже 18-19 веков), труп империи жив лишь благодаря океанам пролитой крови и запредельной жестокости. Но это все не в силах обратить вспять объективный исторический процесс, а всего лишь замедлило его на сотню лет, но сейчас мы наблюдаем явно за финальной стадией.

    1
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Расскажешь эти мечты российскому сотруднику УФМС, когда будешь менять маспорт на российский. :) Если раньше не сдристнешь из страны, как Тсич. :)

    1
    0
  • С
    Сарказм
    Мимо проходил
    3-го февраля

    Гыгыгы, у тебя реально такие приходы без использования вспомогательных веществ? Хорошая крыша, конечно, летает сама, но не до такой же степени...

    0
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    4-го февраля

    Ты по себе-то не меряй - это у вас, плюшевых либеральных пони, глюки ежедневные. А ты реально либюо на заработки свалишь (если в чиновники не подашься), лабо в беженцы, либо российский паспорт получать. Как говаривал Меченый, "при всём богатстве выбора альтернативы нет!". :)

    0
    0
  • Д
    Дед
    3-го февраля

    Они там могут согласовывать , что хотят, но пока российская армия каждый день занимает новые населенные пункты. Никто из этих согласовывателей остановить ее не может. Прежде согласовывать, обратитесь к Путину, чтобы он согласовал, а то их согласования не будут стоить выеденного яйца.

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    3-го февраля

    Поправочка - это алкаш Герасимов их берет губами каждый день. Как там со много раз взятым Купянском-то дела, дед, гыгы? А так - графики средних темпов оккупации доступны, они смехотворны и в разрезе всех 4 лет войны, а в последний месяц - особенно , там реально по 70 метров в день, оплаченные многими сотнями трупов.

    2
    9
  • ТТ
    Тим Тим
    3-го февраля

    Так перемирие или мирное соглашение, если перемирие, то при чëм здесь каолиция"смертников"?

    26
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Тим Тим
    3-го февраля

    Калолиция.

    3
    0
  • Пп
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    На фото ржавая гравицапа и 3 ржавых чувака на ней.

    21
    3
  • С
    Сарказм
    Прожектор перестройки
    3-го февраля

    Почему б тебе не пойти в окопы Бамбаса и не сказать это им в лицо? Есть шанс поучаствовать в исторической реконструкции в стиле Первой Мировой- на штурм на конях (или как вариация - на ишаке), "2-ая армия мира" ввиду отсутствия даже "ржавых гравецап" все чаще практикует такое. Возраст - не помеха, туда на мясо тепреь берут уже всех, уж на роль ишака точно сгодишься. Тем более, что роль будет короткая, но яркая, даже устать не успеешь.

    2
    11
Читать все комментарии

