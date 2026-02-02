Употребление киви вместе с кожурой может заметно повысить его питательную ценность. Об этом сообщили диетолог Н. Ладла-Рейн и нутрициолог Р. Ламберт.

По словам специалистов, зелёный киви сам по себе богат пищевыми волокнами, калием, полифенолами и витамином C. Однако при употреблении плода целиком его полезные свойства усиливаются. В частности, количество клетчатки возрастает примерно наполовину, а содержание фолиевой кислоты и витамина Е становится выше.

Пищевые волокна, содержащиеся в киви, положительно влияют на работу желудочно-кишечного тракта. Они помогают поддерживать нормальное пищеварение и снижают вероятность вздутия живота. Об этом специалисты рассказали в комментарии для Daily Mail.

Кроме того, эксперты отметили, что киви может благоприятно сказываться на качестве сна и эмоциональном состоянии. По их мнению, пользу этого фрукта часто недооценивают.

Высокая концентрация витамина C в киви играет роль в процессе выработки коллагена и способствует улучшению состояния кожи. В связи с этим специалисты рекомендуют тщательно мыть плод и употреблять его целиком, добавляя в различные блюда.

При этом эксперты обратили внимание на возможные ограничения. Людям с риском развития мочекаменной болезни советуют сократить употребление кожуры, поскольку она содержит оксалаты.