Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Теперь лекарства по латвийским рецептам можно будет приобрести и в Финляндии 0 237

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Теперь лекарства по латвийским рецептам можно будет приобрести и в Финляндии
ФОТО: Unsplash

Теперь жители Латвии, находясь в Финляндии, смогут использовать свои электронные рецепты для приобретения рецептурных лекарств, сообщила агентству ЛЕТА представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения (ЛЦЦЗ) Зане Горшкова.

Как сообщили в ЛЦЦЗ, начат обмен основными медицинскими данными между Латвией и Финляндией, однако пока он осуществляется только в одном направлении — латвийские медики смогут получить доступ к базовым данным о здоровье жителей Финляндии.

В будущем также финские врачи, принимая на приёме жителей Латвии, смогут просматривать их базовые медицинские данные — установленные диагнозы и сведения о хирургических манипуляциях, проведённых за последние шесть месяцев, указанные в системе E-veselība.

На данный момент такой порядок передачи данных будет действовать только в случаях, когда жители Финляндии обратятся за медицинскими услугами в Латвии. Передачу данных о латвийских пациентах в финские учреждения планируется внедрять постепенно.

До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше и в некоторых регионах Испании, а теперь и в Финляндии. Также граждане этих стран ЕС могут приобретать необходимые лекарства по своим рецептам в аптеках Латвии.

В прошлом году за границей было использовано 2419 электронных рецептов, выписанных в Латвии, а в Латвии — 1295 рецептов, выписанных в других странах. По данным ЛЦЦЗ, по сравнению с 2024 годом трансграничный обмен данными по электронным рецептам в 2025 году увеличился на 60%.

Член правления ЛЦЦЗ Юрис Гайкис отметил, что в 2025 году данные латвийских пациентов за рубежом просматривались 41 раз, а данные иностранных туристов в Латвии — 46 раз для медицинских целей.

Он подчеркнул, что доступность информации как на национальном, так и на международном уровне позволяет медицинскому персоналу принимать более качественные и оперативные решения. Это особенно важно в ситуациях, когда у пациента ограничены возможности общения или он, например, находится без сознания, но при нём имеется удостоверение личности.

ЛЦЦЗ напоминает, что с 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам в случае необходимости — например, во время командировки или туристической поездки — можно приобрести в другой стране ЕС, с которой осуществляется трансграничный обмен данными.

Обмен медицинскими данными между странами ЕС был введён на основании Директивы Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 года о применении прав пациентов на трансграничную медицинскую помощь. Цель директивы — обеспечить жителям ЕС возможность приобретать лекарства по своим электронным рецептам в других странах союза и предоставить медицинскому персоналу доступ к базовым медицинским данным пациентов. Все факты обмена данными фиксируются в системе E-veselība с помощью аудита.

Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #Финляндия #Латвия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Восстановление дома на Баускас — ответственность сособственников, заявил мэр
Изображение к статье: На Даугавпилсской станции наблюдений температура опустилась до -28 градусов
Изображение к статье: Несколько детсадов и школ в столице придётся закрыть - мэр Риги
Изображение к статье: С оптимизмом в будущее страны и мира смотрят всего чуть более половины жителей Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео