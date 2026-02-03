Как сообщили в ЛЦЦЗ, начат обмен основными медицинскими данными между Латвией и Финляндией, однако пока он осуществляется только в одном направлении — латвийские медики смогут получить доступ к базовым данным о здоровье жителей Финляндии.

В будущем также финские врачи, принимая на приёме жителей Латвии, смогут просматривать их базовые медицинские данные — установленные диагнозы и сведения о хирургических манипуляциях, проведённых за последние шесть месяцев, указанные в системе E-veselība.

На данный момент такой порядок передачи данных будет действовать только в случаях, когда жители Финляндии обратятся за медицинскими услугами в Латвии. Передачу данных о латвийских пациентах в финские учреждения планируется внедрять постепенно.

До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше и в некоторых регионах Испании, а теперь и в Финляндии. Также граждане этих стран ЕС могут приобретать необходимые лекарства по своим рецептам в аптеках Латвии.

В прошлом году за границей было использовано 2419 электронных рецептов, выписанных в Латвии, а в Латвии — 1295 рецептов, выписанных в других странах. По данным ЛЦЦЗ, по сравнению с 2024 годом трансграничный обмен данными по электронным рецептам в 2025 году увеличился на 60%.

Член правления ЛЦЦЗ Юрис Гайкис отметил, что в 2025 году данные латвийских пациентов за рубежом просматривались 41 раз, а данные иностранных туристов в Латвии — 46 раз для медицинских целей.

Он подчеркнул, что доступность информации как на национальном, так и на международном уровне позволяет медицинскому персоналу принимать более качественные и оперативные решения. Это особенно важно в ситуациях, когда у пациента ограничены возможности общения или он, например, находится без сознания, но при нём имеется удостоверение личности.

ЛЦЦЗ напоминает, что с 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам в случае необходимости — например, во время командировки или туристической поездки — можно приобрести в другой стране ЕС, с которой осуществляется трансграничный обмен данными.

Обмен медицинскими данными между странами ЕС был введён на основании Директивы Европейского парламента и Совета от 9 марта 2011 года о применении прав пациентов на трансграничную медицинскую помощь. Цель директивы — обеспечить жителям ЕС возможность приобретать лекарства по своим электронным рецептам в других странах союза и предоставить медицинскому персоналу доступ к базовым медицинским данным пациентов. Все факты обмена данными фиксируются в системе E-veselība с помощью аудита.