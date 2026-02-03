Baltijas balss logotype
Как сделать квартиру визуально дороже без ремонта: 7 стильных аксессуаров 0 432

Люблю!
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как сделать квартиру визуально дороже без ремонта: 7 стильных аксессуаров

Маленькие детали могут полностью изменить восприятие интерьера. Правильно подобранные ковры, текстиль, светильники и декоративные элементы делают комнату элегантной и дорогой на вид, даже если бюджет ограничен.

Ковры с выразительным узором

Грамотно подобранный ковер задаёт тон всему интерьеру. Лучше выбирать модели нейтральных оттенков с геометрическим или восточным орнаментом — они добавляют глубину и структуру пространству. Важен размер: ковер должен частично заходить под мебель. Маленькие коврики визуально удешевляют пространство. Особенно актуальны сегодня ковры в стиле середины прошлого века — они снова в тренде.

Картины и постеры

Искусство не обязано быть дорогим, чтобы выглядеть эффектно. Крупные или средние работы, подобранные под цветовую палитру комнаты, создают нужный акцент. Стильная рама и подсветка превращают картину в полноценный арт-объект.

Зеркала в элегантных рамах

Зеркала визуально расширяют пространство и делают интерьер светлее. Особенно выигрышно смотрятся круглые и овальные модели в тонких металлических рамах. Их лучше размещать так, чтобы они отражали свет или красивые элементы комнаты, избегая батарей и проводов.

Декоративные скульптуры и фигуры

Одна выразительная статуэтка или абстрактная скульптура добавляет интерьеру утончённости. Акценты хорошо смотрятся на полках, консолях или журнальных столиках. Главное — чувство меры: один продуманный объект лучше, чем множество случайных деталей.

Бархатные подушки и пледы

Текстиль играет огромную роль в восприятии пространства. Бархатные подушки или мягкий плед делают комнату уютнее и визуально богаче. Наиболее выигрышно смотрятся глубокие оттенки — изумрудный, тёмно-синий, серый. Бархат придаёт интерьеру роскошь, оставаясь ненавязчивым.

Торшеры и настольные лампы

Освещение способно полностью изменить атмосферу квартиры. Лаконичные торшеры со стеклянными или металлическими элементами, а также настольные лампы создают многослойный свет и эффект дорогого интерьера.

Крупные комнатные растения

Живые растения добавляют интерьеру свежесть и глубину. Фикусы, монстеры или пальмы в больших кашпо отлично заполняют пустые углы и делают пространство гармоничным. Стильное кашпо усиливает общий дизайн.

Даже несколько правильно подобранных аксессуаров способны преобразить квартиру, сделав её визуально более элегантной и дорогой.

источник

#растения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео