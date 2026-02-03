Baltijas balss logotype
Врач: как правильно организовать питание при гастрите и от каких привычек стоит отказаться 0 282

Еда и рецепты
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Врач: как правильно организовать питание при гастрите и от каких привычек стоит отказаться

О правилах питания при гастрите рассказала врач-терапевт Ирина Чернявская.

 

– Гастрит – это не заболевание, которое можно устранить исключительно с помощью медикаментов. Для восстановления здоровья необходимо пересмотреть свои привычки, особенно в отношении рациона, сообщает ganc-chas.

Диета при гастрите играет ключевую роль. Неправильное питание во время лечения может свести на нет усилия врачей и эффективность лекарств.

Прежде всего, питание при гастрите должно быть регулярным. Необходимо исключить перекусы на ходу и еду всухомятку. Также не следует допускать слишком длительных промежутков между приемами пищи. Рекомендуется есть как минимум 5 раз в день, с интервалом в 3 часа.

Важно соблюдать чувство меры и избегать переедания. Известно, что из-за стола следует вставать с легким чувством голода, так как сигнал о насыщении доходит до мозга с некоторым опозданием – ощущение сытости возникает обычно через 10-15 минут после окончания трапезы.

Пищу следует тщательно пережевывать: каждый кусочек рекомендуется жевать в течение 25-30 секунд. Это способствует более быстрому насыщению и приносит пользу желудку.

Следует отдавать предпочтение простой пище: при гастрите не стоит готовить сложные блюда с множеством ингредиентов. Чем проще еда, тем быстрее и легче она переварится в желудке.

Не следует сочетать в одном приеме жидкую и твердую пищу, например, бульон и котлету. Также стоит отказаться от продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как свежая капуста, фрукты и ягоды с грубой кожицей. Для здоровых людей клетчатка полезна, но в период обострения гастрита желудку будет сложно справиться с такой пищей.

Вредными для желудка являются жевательная резинка (особенно перед едой), газированные напитки, жирная и жареная пища, наваристые мясные бульоны и холодец, крепкий чай и черный кофе, конфеты и шоколад.

Диетические блюда при лечении гастрита должны содержать минимальное количество соли, а от острых специй и приправ лучше отказаться. Лечебная диета при гастрите должна включать достаточное количество белка, а также витаминов В, С и Е. Еще одно важное условие – пища должна быть мягкой.

Супы-пюре, блюда из фарша и жидкие каши перевариваются легче, чем стейки и сырые овощи.

-

 

Диета при различных типах гастрита: что можно есть, а что запрещено

Гастрит с пониженной кислотностью:

Можно!

Для стимуляции выделения желудочного сока при гастрите с пониженной кислотностью в первые дни после обострения рекомендуется чаще употреблять мясные и рыбные бульоны. После того как острая боль утихнет, можно вводить в рацион протертые супы и жидкие каши. Полезными будут паровые котлеты из рыбы или мяса, отварная курица, овощные пюре, творог, отварные яйца и омлеты, приготовленные на пару. Также разрешены кисели и ягодные муссы.

Нельзя!

Следует отказаться от всего жирного и жареного, овощей, богатых клетчаткой, жесткого мяса, копченостей, цельного молока, любых газированных напитков и свежей выпечки из сдобного теста (включая хлеб).

Гастрит с повышенной кислотностью

Можно!

В первые две-три недели после обострения меню должно быть очень щадящим. Разрешено употреблять супы на курином бульоне с добавлением измельченных круп и молочные супы. Молоко понижает кислотность, поэтому его не стоит исключать: нежирное молоко можно добавлять в чай или каши.

Разрешены молодые овощи, отварные или приготовленные на пару. Лучше всего делать из них пюре.

Когда состояние нормализуется, можно есть сваренные всмятку яйца, рыбу и постное мясо – отварное, запеченное без масла и жирных соусов или приготовленное на пару. Как и овощи, мясо и рыбу следует измельчать. Наиболее подходящие варианты – котлеты, суфле, биточки или клецки. Также разрешено мучное – можно есть белые сухари, печенье и выпечку из пресного теста. Полезными будут также печеные яблоки и ягодные кисели.

Нельзя!

При гастрите с повышенной кислотностью запрещены блины, сдобные булочки и ржаной хлеб. Также не следует употреблять жирное и жареное, кисломолочные продукты, колбасы, копчености и консервы. Следует исключить лук, капусту, помидоры, грибы, соленья и маринады, а также ограничить потребление сырых фруктов.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео