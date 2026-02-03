В Латвии в прошлом году были украдены 18 застрахованных автомобилей, что на 38% меньше, чем в 2024 году, сообщили агентству ЛЕТА в Латвийской ассоциации страховщиков (ЛАС).

Среди похищенных автомобилей — четыре машины марки BMW, три Hyundai, по две Toyota, Volkswagen, Mercedes Benz и Renault, а также по одной Škoda, Subaru и Ford.

Средний возраст угнанных автомобилей в прошлом году составил 11 лет. Самый старый был выпущен в 2004 году, а самый новый — в 2022-м. Чаще всего угонялись автомобили, произведённые в период с 2015 по 2021 год.

В ассоциации отмечают, что наибольшее количество угонов за последние десять лет было зафиксировано в 2017 году — тогда были украдены 372 застрахованные машины. После этого число угонов резко снизилось, за исключением 2020 года, когда наблюдался небольшой рост по сравнению с предыдущим годом.

Президент ЛАС Янис Абашин выразил надежду, что эта положительная тенденция сохранится, и угоны автомобилей станут ещё более редким явлением.

По словам Абашина, на это влияет как зрелость общества, так и работа полиции, а также ситуация в экономике страны — если экономическое развитие стабильно, у людей нет интереса вовлекаться в столь рискованные и сложные действия, как угон автомобилей. В то же время он отметил, что труднее устранить деятельность международных преступных группировок, которые в этой сфере остаются довольно активными.

Также Абашин подчеркнул, что количество угонов снижается, несмотря на то что общее число застрахованных автомобилей ежегодно растёт.

В 2024 году было угнано 29 застрахованных автомобилей, в 2023 году — 51, в 2022 году — 71, в 2021 году — 65, а в 2020 году — 177.

Данные страховщиков о самых угоняемых автомобилях отличаются от официальной статистики полиции, так как ЛАС собирает только информацию о транспортных средствах, застрахованных по полису KASKO.