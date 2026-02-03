Baltijas balss logotype
Для проверки материалов по делу Эпштейна в Латвии, вероятнее всего, будет начат уголовный процесс - глава Госполиции 1 384

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.02.2026
LETA
Изображение к статье: Для проверки материалов по делу Эпштейна в Латвии, вероятнее всего, будет начат уголовный процесс - глава Госполиции
ФОТО: LETA

Для проверки материалов по делу осужденного в США за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна в Латвии, вероятнее всего, будет начат уголовный процесс, сообщил в интервью телеканалу TV3 начальник Государственной полиции Армандс Рукс.

Госполиция начала проверку в связи с обнародованными на прошлой неделе новыми материалами по делу Эпштейна, в которых Латвия фигурирует как одна из стран вербовки несовершеннолетних девушек.

Рукс считает, что для проверки содержащейся в материалах информации потребуется уголовный процесс, чтобы эффективнее проводить следственные действия и в дальнейшем задействовать международное сотрудничество, так как сейчас ряд данных анонимизирован, а полиции "нужны детали и конкретные имена и фамилии".

Начальник Госполиции отметил, что по ряду преступлений срок давности еще не истек, поэтому он призывает людей, которые могли пострадать от действий Эпштейна, обращаться в полицию.

Рукс отметил, что в Латвии полиции удалось сократить число преступлений, связанных с торговлей людьми и сутенерством, однако полностью искоренить этот вид преступности невозможно. Проблема заключается также в том, что жертвы торговли людьми не всегда воспринимают себя как потерпевших и не готовы сотрудничать с полицией, отметил начальник Госполиции.

Как сообщалось, Госполиция проводит проверку по опубликованным новым файлам по делу Эпштейна. Также запрошена информация в рамках международного сотрудничества. В свою очередь прокуратура делегирует прокурора, который будет участвовать в проводимой Госполицией проверке.

В материалах дела Эпштейна Латвия в разных контекстах упоминается более 500 раз, Рига - более 800 раз. В опубликованных файлах содержатся имена латвийских моделей и названия модельных агентств, а также содержится личная переписка Эпштейна с латвийскими девушками.

Большая часть упоминаний о Латвии относится к 2007 году. В документах фигурируют копии паспортов латвийских девушек, авиабилеты в Ригу и из Риги, документы о бронировании гостиниц, отправке различных подарков.

Один из ближайших "соратников" Эпштейна Жан-Люк Брюнель, агент зарубежных модельных агентств, в течение ряда лет входил в жюри модельного конкурса "Baltic Beauty" для девушек в возрасте от 14 лет, которое организовывало агентство "Natalie". Передача "de facto" в 2011 году сообщала, что ведется расследование по поводу того, что Брюнель мог поставлять Эпштейну несовершеннолетних девушек. Тогдашний руководитель агентства "Natalie" Эрик Мейсанс, также упоминаемый в переписке, в эфире передачи отрицал, что ему было что-либо известно об этом.

Оставить комментарий

(1)
  • I
    Inga
    3-го февраля

    рудименты,шеф мент.охота на ведьм.Хорошее дело от полицейского,всем по эпштейну, ,не приделать.и все же тенденция здесь видна, будет кто сдох и кто скоро сдохнет.Рукс какой-то не такой уже в 40м.В скрунде отвалился и милиционер и кгб ,только гос. без. и остался Функции полиции -,реагирование.

    0
    0

