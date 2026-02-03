Виктория поделилась кадрами из своей поездки в Рязань. Перед поклонниками артистка предстала в максимально необычном виде.

Летом 2025 года в жизни актрисы Виктории Исаковой произошло большое горе. Ушел из жизни ее любимый муж, известный режиссер Юрий Мороз. Супруги прожили вместе более 20 лет. Эта утрата стала для артистки тяжелым ударом.

После трагедии Виктория потихоньку пришла в себя. Она снова начала вести личный блог и вернулась к работе. Сейчас 49-летняя Исакова активно ездит по стране с гастролями. Актриса редко, но выкладывает кадры из этих поездок.

Накануне знаменитость опубликовала шуточное видео. В ролике она прошлась по улице Рязани в длинной шубе и максимально закрытой шапке. Образ дополнили солнцезащитные очки. «Когда путешествуешь инкогнито», — пошутила Виктория.

Cоцсети.

Подписчики оценили юмор актрисы. В комментариях под видео начался настоящий парад шуток. Фанаты стали наперебой обсуждать внешний вид Виктории и соревноваться в остроумии.

«Главное, чтобы сотрудники полиции не решили вас забрать...», «Так, наверное, еще больше привлечешь внимание», «Гюльчатай, открой личико», — написали фолловеры Виктории Исаковой.