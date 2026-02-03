Три депутата парламента от Социал-демократической партии – Ким Берг, Яни Кокко и Марко Аселл – допустили некорректное поведение по отношению к парламентским помощникам. По информации Yle, инциденты произошли во время летнего совещания фракции СДП в Вантаа в 2023 году. Некоторые случаи также имели место на предрождественской вечеринке в 2025 году.

О случаях домогательств во фракции СДП стало известно после того, как депутат партии Вилле Меринен рассказал о них в новом документальном проекте Yle Vallan Algoritmi.

По данным Helsingin Sanomat, в ноябре на вечеринке в караоке-баре Аселл прикоснулся к сотруднице партии таким образом, что это было воспринято как домогательство. Ilta-Sanomat пишет, что Берг на одном из мероприятий спрашивал у нескольких женщин-работников, сталкивались ли они с домогательствами и хотели бы испытать подобное. Кроме того, по свидетельствам очевидцев, Кокко громко обсуждал, что один из помощников относится к ЛГБТ-сообществу. На тот момент эта информация не была известна широкой публике.

Ким Берг публично извинился в Facebook.

– Прошу прощения за то, что необдуманными словами мог кого-то обидеть. Я извлеку из этого урок.

В беседе с Yle он опроверг обвинения.

В четверг вечером Марко Аселл опубликовал пост в Instagram, в котором извинился за свое поведение.

– В некоторых ситуациях я вел себя некорректно и позволял себе неудачные шутки. Мне искренне жаль, – написал Аселл.

В беседе с Ilta-Sanomat Яни Кокко признался, что допустил несколько неудачных комментариев. На следующий день он извинился перед помощником.

По словам Тютти Туппурайнен, председателя парламентской фракции СДП, все три случая были рассмотрены в канцелярии фракции, состоялись также беседы с пострадавшими. Она сообщила, что провела ”очень серьезный разговор” с Марко Аселлом и подчеркнула, что подобное поведение неприемлемо. Аселл пообещал, что это больше не повторится.

Руководство партии ранее не знало о случаях. Знал только генеральный секретарь фракции Рами Линдстрём, который пояснил, что по закону канцелярия не может передавать информацию даже политическому руководству.

В пятницу руководство СДП собралось в Хельсинки для обсуждения инцидентов. Председатель партии Антти Линдтман подчеркнул, что в отношении домогательств действует принцип нулевой толерантности.

– Это не останется без внимания – будет проведено независимое расследование, – заявил он. Выводы будут сделаны после завершения проверки.

В совещании участвовали также заместители председателя Насима Размияр и Матиас Мякинен, а также председатель парламентской фракции Тютти Туппурайнен. Она отметила, что расследование необходимо, поскольку некоторые случаи домогательств могли остаться неизвестными.