Эту связь не так просто разорвать: почему Бероев и Алферова останутся семьей даже после развода Адвокат Жорин заявил, что бывшие супруги вынуждены будут общаться еще долгое время. И причиной тому сообща подписанный в 2018 году документ.

Расставшиеся Ксения Алферова и Егор Бероев еще долго останутся связаны друг с другом из-за давнего обязательства, зафиксированного документально органами опеки. Задолго до развода, когда у супругов еще не было недосказанностей и поводов для размолвки, они приняли важное решение.

Речь о принятом в звездную семью подопечном с синдромом Дауна. Опеку над Владом Саноцким пара оформила в 2018 году после смерти его престарелой матери. За эти годы актеры помогли ему решить бытовые вопросы, сделать ремонт в квартире и даже переехать в деревню под Москвой, когда он этого захотел.

Как пояснил адвокат Сергей Жорин в беседе с Woman.ru, опека над взрослым человеком в России не прекращается автоматически из-за развода опекунов. Их правовой статус сохраняется до тех пор, пока суд или органы опеки не примут иного решения на основании веских причин, таких как неисполнение обязанностей. Таким образом, Бероев и Алферова по-прежнему несут совместную ответственность за Влада, и для передачи опеки кому-то одному потребовались бы серьезные юридические основания.

Что касается общей дочери Бероева и Алферовой, Едвокии, то она едва ли станет связующим звеном, благодаря которому родители могут примириться. Девушке уже исполнилось 18, и по закону, она больше не нуждается в заботе и материальном обеспечении со стороны матери и отца. К слову, с момента рождения и по сей день, Ксения ни разу не показала фото наследницы, чем провоцировала немало слухов о возможных диагнозах ее дочери.