Врач-эндокринолог Анна Одерий объяснила, что зимняя тяга к шоколаду — не признак слабости, а естественная реакция организма на сезонные изменения.

Главная причина кроется в дефиците света: из-за короткого дня нарушается выработка серотонина и мелатонина, что ведет к утомляемости и снижению настроения. Уменьшается физическая активность, падает уровень эндорфинов — и шоколад невольно становится эмоциональным «заменителем».

Зимой меняется и рацион: меньше разнообразия, больше быстрых углеводов. Организм пытается восполнить энергию сладким, особенно при нехватке белков и жиров.

Шоколад притягателен благодаря своему составу: сахар активирует центры удовольствия, жиры дают сытость, теобромин стимулирует нервную систему. К этому добавляется эмоциональный фактор — ассоциации с отдыхом и праздником.

Однако навязчивая тяга к сладкому может сигнализировать об усталости, дефиците нутриентов или нерегулярном питании. Врач советует не запрещать себе сладкое, а выстраивать сбалансированный рацион с белками, жирами и сложными углеводами. Будут полезны супы на мясном бульоне, овощи, фрукты, цельнозерновые каши.

В качестве альтернативы шоколаду подойдет теплый чай с медом, какао без сахара или йогурт с орехами. Умеренность и осознанность — ключ к здоровому отношению к сладкому.