В Средние века алхимики пытались с помощью разных химических реакций превратить разные металлы, в том числе и свинец, в золото, но у них ничего не получилось. Просто у них не было мощного ускорителя частиц.

Физики из ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследований) во время эксперимента на Большом адронном коллайдере смогли превратить свинец в золото. Таким образом мечта древних алхимиков стала реальностью, хотя таким способом получения золота точно нельзя накопить огромное богатство, пишет Фокус со ссылкой на BGR.

С помощью Большого адронного коллайдера, самого мощного ускорителя частиц в мире, физики проводят различные эксперименты, чтобы раскрыть тайны Вселенной. Во время эксперимента по созданию кварк-глюоонной плазмы, которая существовала в космосе вскоре после Большого взрыва, ученые смогли получить золото из свинца.

Для моделирования условий, которые существовали в первые мгновения после рождения Вселенной, ученые сталкивали атомы свинца, летящие почти со скоростью света. В итоге было получено 86 миллиардов ядер атомов золота. Хотя это впечатляющая цифра, на самом деле это всего лишь триллионная доля грамма золота. Поэтому с помощью такого метода создания золота точно нельзя получить большое богатство.

Также важно отметить, что полученные атомы золота являются очень нестабильными и они существовали в течение всего нескольких микросекунд. Поэтому в данном случае это алхимическое чудо стало в некотором роде помехой для проведения основного эксперимента.

Свинец и золото имеют разные химические и физические свойства, то есть это очень разные химические элементы. Но на уровне атомов разница между ними состоит в количестве протонов в ядре. У свинца 82 протона, а у золота 79 протонов. Это означает, что если удалить три протона из ядра атома свинца, то можно получить атом золота и этот процесс превращения одного элемента в другой называется трансмутацией.

Физики не могут точно контролировать количество потерянных протонов, но можно удалять протоны до тех пор, пока в нескольких случаях не будет удалено три, что и произошло во время эксперимента.

Но удаление протонов остается непростой задачей, поскольку свинец обладает невероятно сильной электромагнитной силой, поддерживающей стабильность его ядра. Для противодействия этой силе физики использовали силу почти столкновений. Когда две частицы проходят мимо друг друга со скоростью, близкой к скорости света, их индивидуальные электромагнитные поля на мгновение влияют друг на друга. Это поле может отрывать протоны от свинца, превращая его в таллий, ртуть и в золото, в зависимости от количества удаленных протонов.

Этот метод сводится к тому, чтобы сталкивать частицы друг с другом на высоких скоростях и полагаться на случайность для получения золота. Чрезвычайно малое количество получаемого золота в сочетании с высокими затратами и низкой надежностью этого метода означает, что он не может стать способом массового производства золота.