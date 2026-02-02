Baltijas balss logotype
Сохранение снежного покрова: 5 простых методов снегозадержания на даче 0 146

Дом и сад
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сохранение снежного покрова: 5 простых методов снегозадержания на даче

Зима 2023 года радует нас обилием снега, и у дачников не возникает проблем с укрывным материалом для садов и огородов. Однако никто не застрахован от оттепелей и возможных потерь снега. Что же будет с снежным покровом в конце февраля? Поэтому стоит освежить свои знания о методах удержания снега. Как это сделать, если возникнет необходимость?

 

Комментарий агронома Петра Синьковского:

— Существует множество способов снегозадержания, но я бы хотел выделить самые простые и не требующие значительных усилий и времени — чтобы успеть сделать все необходимое за короткое время на даче.

Первый метод — это привычный всем еловый лапник. Связываем еловые ветки (чем больше хвои, тем лучше) в импровизированные веники и раскладываем их в ключевых местах: на грядках, в цветниках, под деревьями. Они помогут накопить снег в одном месте — затем можно перекладывать его в другие участки, где он необходим.

Второй метод — использование убранных на зиму пластиковых декоративных заборчиков, которые в сезон ограждают палисадники. Это очень удобное решение: они хорошо удерживают снег, легко переносятся, и подобрать нужную длину не составит труда. При этом их внешний вид не пострадает от такой эксплуатации.

Третий метод еще проще: между деревьями, кустарниками или забором используем уже имеющийся снег и формируем из него валы. Однако это возможно только в том случае, если снега на участке достаточно или даже в избытке.

Четвертый метод — использование сетки из любого материала. В качестве опор для ее натяжения можно использовать деревья или импровизированные колышки из подручных материалов. При наличии можно запутать в сетку тот же еловый лапник — это усилит эффект.

Пятый метод — ветрозащитные заслоны. Щиты из любого материала, например, фанеры или оргалита, высотой не менее метра и шириной около полутора метров. Их обычно размещают в шахматном порядке на открытых участках.

Однажды зимой я попробовал еще один метод, рекомендованный знакомыми — разместил на участке старые автомобильные покрышки, но остался недоволен: запах резины в некоторых местах сохранялся долго. Кроме того, их состав не очень благоприятен для почвы, так что не рекомендую использовать этот способ.

Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео