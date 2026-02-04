Россия разворачивает «второй фронт» непосредственно в Европе. Вместо кадровых шпионов Кремль вербует через Telegram случайных исполнителей для поджогов и диверсий, пишет The Times. Как работает гиг-экономика диверсий?

Пока полномасштабная война России против Украины продолжается уже почти четыре года, Кремль параллельно ведет другую, менее заметную, но не менее опасную кампанию – системный саботаж в странах Европы.

Речь идет не об одиночных инцидентах, а о скоординированной сети действий, направленных на подрыв стабильности западных обществ и постепенное уменьшение поддержки Украины, пишет издание The Times, ссылаясь на выводы аналитиков Королевского института объединенных служб (Royal United Services Institute, RUSI) в Лондоне.

Что показал новый отчет RUSI о финансировании и организации российских диверсионных операций в странах Европы?

Кого спецслужбы РФ вербуют в ЕС

Одним из ключевых выводов отчета является трансформация подходов России к проведению спецопераций. Если раньше Москва полагалась на подготовленных агентов разведки, то теперь все чаще использует модель, которую исследователи называют «гиг-экономикой саботажа», отмечается в статье The Times.

Вербовка происходит дистанционно – через зашифрованные мессенджеры, например Telegram. Исполнителям предлагают разовые задания, которые формально не выглядят как часть крупной операции. За мелкие действия, например граффити или повреждение имущества, платят несколько сотен долларов, тогда как вознаграждение за серьезные преступления может достигать до $10 000.

«В нескольких случаях диверсантам вообще не платили, что подчеркивало их ненужность», – говорится в отчете RUSI. Особенно показательно, что украинцам платят гораздо меньше, чем жителям других стран Европы.

Логика и механика диверсионных операций

Саботажные действия России включают поджоги, взрывы, атаки на транспортную и энергетическую инфраструктуру, акты вандализма. Количество таких инцидентов в Европе возросло втрое с 2023-го по 2024 год, по оценкам RUSI.

При этом ключевым является не столько физический ущерб, сколько стратегический эффект. Даже незначительные саботажные действия могут быть эффективными, поскольку их цель заключается в создании напряженности и постепенном уменьшении поддержки Украины, объясняет Кинга Редловская, руководитель Центра финансов и безопасности (CFS) при RUSI Europe и соавтор отчета.

Один из примеров – история Даниила Бардадима, украинского подростка, которого подозревают в диверсиях по заказу Москвы сразу в нескольких странах. В Польше его связывают с масштабным пожаром в торговом центре Варшавы и взрывом на стратегически важной железнодорожной линии в ноябре 2025-го. По этой линии, в частности, идут грузы для Украины.

Кроме того, его признали виновным в подрыве взрывного устройства в магазине Ikea в Литве, за что 17-летнему парню обещали автомобиль BMW и около £8000. Именно за этот эпизод литовский суд приговорил его к трем годам заключения. Бардадим получал инструкции через Telegram и Zangi (китайский мессенджер). «Даже если его и вербовали российские агенты, вероятно, он не осознавал конечной цели операции», – цитирует The Times мнение литовского прокурора.

В зоне риска мигранты и беженцы

Отдельный акцент в отчете RUSI сделан на том, что РФ целенаправленно работает с финансово уязвимыми группами – мигрантами, беженцами, молодежью и подростками. Особое внимание уделяется украинцам, которые выехали из страны из-за войны и оказались в сложном материальном положении.

«Финансовая мотивация является ключевой, 95% таких диверсантов действуют из-за денег, а не идеологии», – отмечает бывший польский разведчик Винсент Северский.

Последствия таких действий выходят далеко за пределы конкретных уголовных дел. В частности, растут антиукраинские настроения в Польше, которая приняла значительное количество беженцев, что является одним из косвенных, но важных результатов российской стратегии, считают авторы The Times.

Вызовы для Европы

Европейские государства слишком медленно осознавали масштаб и скоординированный характер саботажной кампании. «Деньги движутся быстро, особенно через криптовалюты и неформальные денежные сервисы, тогда как правовые и межгосударственные механизмы работают гораздо медленнее», – пишет The Times со ссылкой на Редловскую из CFS при RUSI Europe.

RUSI рекомендует введение единого правового определения саботажа для стран ЕС и НАТО, усиление контроля за внебиржевыми криптовалютными обменниками, а также активные информационные кампании для групп, которые чаще всего становятся мишенью вербовщиков. Кроме того, RUSI предлагает поощрять разоблачителей, которые могут помочь выявлять такие сети на раннем этапе.

Один из ключевых выводов статьи The Times – даже неудачные или маломасштабные атаки достигают цели Кремля, если создают атмосферу страха, истощают ресурсы безопасности и позволяют тестировать пределы реагирования европейских государств.