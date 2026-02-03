24,5 градусов - самая низкая температура тела, при которой удалось спасти пациента, найденного замерзшим и доставленного в больницу. В клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (ПСКС) в эти морозные дни используют особый метод согревания замерзших, - сообщает сегодня вечером программа Латвийского ТВ Panorāma. - Помимо согревающего одеяла и жидкости, приводится в действие и специфическая установка, которая нагревает замерзшего инвазивно – через встроенный в вену катетер. Делать это нужно очень медленно, чтобы не ухудшать и без того тяжелое состояние здоровья.

Это не операция, а особая манипуляция. Пациенту, которого нашли замерзшим, в вену вставляют специальный катетер, а дальше уже по нему циркулирует теплая жидкость, согревающая остывшее тело.

«Здесь теплая вода. Циркулирует на оборудовании. Можно и в шею ставить. Вот этот катетер. Катетер соединяется с аппаратом. Там баллончики, циркулирует теплая жидкость. Пациентов нужно согревать очень медленно. 0,6 градуса до одного градуса в час", - рассказал Латвийскому ТВ врач неотложной помощи больницы Евгений Кравчук.

В больнице отметили: если есть хоть малейшие признаки жизни, человека надо спасать.

"Мы видели [человека] с температурой 24,5 градуса [температуры]. Признаки жизни были мало выражены. Здесь мы работаем с теми самыми тяжелыми, у которых температура составляет 28 [градусов]. Часто бывают без сознания, с нарушениями сердечного ритма ", - отметил доктор Кравчук.

В это холодное время врачей беспокоит то, что часто пациентов завозят прямо из дома. Близкие, соседи или сиделки нашли сениоров беспомощными.

«Упали, скажем, из-за болезни, в неотапливаемом помещении. И параллельно с основным заболеванием произошло и охлаждение, что только усложняет их состояние. Достаточно всего нескольких часов в неотапливаемом помещении или помещении, где плохая теплоизоляция, лежать на земле. [Нужно обеспечить], чтобы дом был отапливаемым, чтобы окно не открылось. И если родственник долгое время не отвечает на звонки или не встречается, его нужно обязательно навестить, чтобы выяснить, все ли в порядке", - сказал руководитель Центра неотложной медицины больницы им. Страдыня Робертс Фурманис.