Привезли в больницу с температурой тела 24,5 градусов!

Наша Латвия
Дата публикации: 03.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Привезли в больницу с температурой тела 24,5 градусов!
ФОТО: LETA

В больнице им. П. Страдыня используют особый метод внутреннего согревания пациентов.

24,5 градусов - самая низкая температура тела, при которой удалось спасти пациента, найденного замерзшим и доставленного в больницу. В клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (ПСКС) в эти морозные дни используют особый метод согревания замерзших, - сообщает сегодня вечером программа Латвийского ТВ Panorāma. - Помимо согревающего одеяла и жидкости, приводится в действие и специфическая установка, которая нагревает замерзшего инвазивно – через встроенный в вену катетер. Делать это нужно очень медленно, чтобы не ухудшать и без того тяжелое состояние здоровья.

Это не операция, а особая манипуляция. Пациенту, которого нашли замерзшим, в вену вставляют специальный катетер, а дальше уже по нему циркулирует теплая жидкость, согревающая остывшее тело.

«Здесь теплая вода. Циркулирует на оборудовании. Можно и в шею ставить. Вот этот катетер. Катетер соединяется с аппаратом. Там баллончики, циркулирует теплая жидкость. Пациентов нужно согревать очень медленно. 0,6 градуса до одного градуса в час", - рассказал Латвийскому ТВ врач неотложной помощи больницы Евгений Кравчук.

В больнице отметили: если есть хоть малейшие признаки жизни, человека надо спасать.

"Мы видели [человека] с температурой 24,5 градуса [температуры]. Признаки жизни были мало выражены. Здесь мы работаем с теми самыми тяжелыми, у которых температура составляет 28 [градусов]. Часто бывают без сознания, с нарушениями сердечного ритма ", - отметил доктор Кравчук.

В это холодное время врачей беспокоит то, что часто пациентов завозят прямо из дома. Близкие, соседи или сиделки нашли сениоров беспомощными.

«Упали, скажем, из-за болезни, в неотапливаемом помещении. И параллельно с основным заболеванием произошло и охлаждение, что только усложняет их состояние. Достаточно всего нескольких часов в неотапливаемом помещении или помещении, где плохая теплоизоляция, лежать на земле. [Нужно обеспечить], чтобы дом был отапливаемым, чтобы окно не открылось. И если родственник долгое время не отвечает на звонки или не встречается, его нужно обязательно навестить, чтобы выяснить, все ли в порядке", - сказал руководитель Центра неотложной медицины больницы им. Страдыня Робертс Фурманис.

Эдуард Эльдаров
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    4-го февраля

    Цены на электричество такие, что пенсионер не может позволить себе включить калорифер, калорифер- единственно доступный способ отопить помещение когда человек немощный, газ в отдельные домики почти не подводят- дорого очень. Вместо сверх прибыли, Латвенерго мог бы для таких людей в морозы сделать , например, 10кВтч в день бесплатно, что хватило бы на отопление 1 комнаты, их сегодняшней скидки в 20 евро недостаточно.

    7
    1

