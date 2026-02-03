Правоохранительные органы Латвии проверят недавно обнародованные материалы по делу осуждённого и при загадочных обстоятельствах умершего сексуального преступника Джеффри Эпштейна, в которых широко упоминается и Латвия. Потенциальные преступления ещё не подпадают под срок давности. От политиков также звучат призывы, возможно, пересмотреть регулирование сферы модельных агентств. Новости ТВ3 связались с представителем этой индустрии, упомянутым в файлах Эпштейна, — Эриком Мейсансом.

Материалы дела Эпштейна, годами привлекавшие внимание, вызвали мощный международный резонанс после того, как Министерство юстиции США несколько дней назад обнародовало более трёх миллионов страниц документов, сообщают Новости ТВ3.

В этих документах упоминаются не только имена влиятельных людей со всего мира, но и в сотнях случаев — Латвия и Рига.

Электронная переписка и другие документы указывают на то, что Эпштейн не только проявлял интерес к вербовке потенциальных жертв в нашей стране, но и, возможно, лично бывал в Латвии. Среди материалов дела обнаружены также фотографии паспортов латвийских женщин.

Среди прочего — конкретные данные, такие как авиабилеты в Ригу и обратно, а также бронирования гостиниц в столице. По-видимому, наиболее излюбленным местом «круга Эпштейна» был отель Grand Palace Hotel, расположенный между Домской и Замковой площадями. Его название в материалах встречается чаще всего.

Латвия упоминается в этих файлах в период с 2001 по 2018 год, однако большая часть документов связана примерно с 2007 годом — временем, когда у Риги была довольно откровенная репутация популярного направления для так называемых секс-туристов.

В материалах также фигурируют имена латвийских моделей и названия модельных агентств с перепиской, что наводит на мысль о возможных связях операций Эпштейна с этой индустрией в Латвии.

В одном из писем упоминается и влиятельный представитель отрасли — руководитель агентства Natalie Эрик Мейсанс. В беседе с Новостями ТВ3 он подчёркивает, что ещё около 2011 года эта тема уже поднималась, но затем затихла. Сейчас, по его словам, ничего не изменилось — в отрасли работает очень много людей.

«Никто же не говорит “Я ищу девушек, чтобы отправить их на остров Эпштейна”. Из всего этого только в двух случаях выяснилось, что те люди знали Эпштейна. Из сотен, с кем я встречался. (...) Ни одна девушка не была ни отправлена, ни уехала. Это важно», — отметил Мейсанс.

Ни тогда в самой индустрии о таких подозрениях не говорили, ни сейчас Мейсанс не верит, что какое-либо агентство решилось бы настолько рисковать своей репутацией: «Это бросило тень. Теперь родители говорят: “Хорошо, что моя дочь туда не поехала” — абсолютно безосновательно! Это разрушает нормальную индустрию!»

Пока трудно предсказать, какими будут последствия масштабных «файлов Эпштейна» на всех уровнях. В понедельник это также стал первым вопросом, который в Рижском замке поднял президент Эдгар Ринкевичс на встрече с высшими должностными лицами судебной системы. Ожидается отдельная проверка.

«Нужно обобщить, какая информация вообще доступна, какова связь с Латвией, также убедиться... События давние. Возможно, часть из них уже была оценена в рамках какого-то расследования. То есть это будет комплексная проверка, в ходе которой прокурор сделает выводы о следующем шаге — начинать ли уголовный процесс, проводить ли расследование по одному или нескольким случаям», — отметил генеральный прокурор Армин Мейстерс.

В ходе этой проверки также будет решено, есть ли основания запрашивать дополнительную информацию у правоохранительных органов США.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере призывает общественность сообщать, если что-либо известно, и подчёркивает — срок давности по таким преступлениям наступает только через 20 или даже 30 лет после достижения потерпевшим совершеннолетия. В Сейм уже подан законопроект о возможном дальнейшем продлении этих сроков.

«Сейчас мы как общество видим, насколько Латвия была вовлечена. Для меня как для матери это был шок. Все выходные я изучала эти файлы и Уголовный закон. Как я уже говорила ранее, я предлагала продлить сроки давности. Часто дети, пережившие такие чудовищные травмы в детстве, прячут их в памяти и вспоминают лишь во взрослом возрасте», — отметила министр.

И, возможно, это будут не единственные политические изменения — в Сейме также звучат предложения пересмотреть регулирование модельных агентств.